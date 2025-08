Grenke solze: Hči pokojnega Michaela Jacksona razdrla zaroko

Ameriška manekenka in igralka Paris Jackson ter glasbeni producent Justin Long sta se razšla, je sporočila 27-letnica na X-u (nekdanji Twitter). Govorice o svojem razmerju in nestabilnosti odnosa je sicer zanetila že pred slabim tednom dni, ko so jo opazili objokano na ulicah Los Angelesa."To so solze po razhodu, vi tepci, ki vas vse zanima," je zdaj napisala Paris kot odziv na svoje fotografije, ki jih je razneslo po spletu in potrdila, da je ljubezni konec.

Sreča naj bi se za hči pokojnega zvezdnika Michaela Jacksona zelo naglo pretvorila v nesrečno - dvojina v ednino. Še pred nekaj tedni je namreč Paris objavljala srečne fotografije z zaročencem. Na njih ju vidimo v objemu, zraven pa pripis: "Kakšno poletje je za nama."