Guilty of Joy: Čeprav smo odrasli, vsi padamo na kanček pozornosti

Kranjski grunge-rockerji Guilty of Joy predstavljajo nov singel, ki so ga poimenovali New Reality. Pesem, ki je v angleščini, govori o pasteh in posledicah virtualnega sveta, ki je velikokrat videti popoln, a temu še zdaleč ni tako. Kot pravijo, želijo s komadom sporočiti, da nam kos plastike, kot so označili telefon, preveč kroji vsakdan.

Pravite, da ste posneli najbolj vroč videospot tega poletja. Zakaj je tako vroč, kaj je ideja v ozadju in kdo stoji za njim?

Snemanje videospota je potekalo na skate parku. Ta dan je bil nepričakovano ekstremno vroč, saj je bil to eden izmed dni prvega vročinskega vala tega poletja. Vročina je zagotovo nastala tudi zaradi nas, saj smo že na samo lokacijo prispeli 'zgoraj brez' (smeh). A v našem primeru je za to poskrbelo sonce in odlična poletna idila. Ta okoliščina je primerno poudarila scenarij, ki je bil pripravljen za pesem.

Guilty of Joy predstavljajo singel z naslovom New Reality. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Spot je video podoba pesmi z naslovom New Reality. Kaj je po vašem mnenju nova realnost? Kako se nova realnost razlikuje od stare realnosti?

Nova realnost se razlikuje predvsem po tem, da smo kot družba preveč oddaljeni od našega izvora. Izviramo iz narave. Pozabljamo, da smo socialna bitja in potrebujemo stik s sočlovekom. V novi realnosti je normalno vse, kar realno ni normalno. Odsotnost od 'izvora' povzroča različne težave. O tem bi lahko se lahko pogovarjali v neskončnost. Želimo sporočiti, da nam tudi ta kos plastike (telefon), ki ga imamo v desni/levi roki, kroji vsak dan ali t.i usodo. Čeprav smo odrasli, vsi padamo na kančke pozornosti in efekt soja žarometov. In s tem smo želeli sporočiti, da se bistveno prehitro odmikamo od dejanske realnosti. Kakorkoli obrneš, ni vse tako temnogledo, potrebno pa je omejiti digitalne motilce pozornosti in živeti kot so živele naše predhodne generacije - druženje, smeh, svoboda, dobra hrana in ne nezadnje dobra glasba.

V pesmi opozarjate na nevarnosti in posledice na videz popolnega virtualnega sveta. Zakaj je torej virtualni svet tako nevaren? Kaj so njegove nevarnosti in posledice le-teh?

Nova realnost je precej širok pojem. Eden izmed problemov je predvsem dostopnost in uporaba interneta do te mere, da izgubimo stik s pravo realnostjo. V poplavi informacij je ogromno napačnih informacij, ki jih predvsem mladina, najstniki, še ne zmorejo ločiti. Od neprimernih vsebin na TikToku do vplivnežev, ki ponujajo popolnost v vseh pogledih. Ljudje to podzavestno ponotranjijo in verjamejo, da je to normalno. To 'novo realnost' prinašajo v vsakdanje življenje. Na videz popolni vplivneži s spodbujajo frustracije, ker 'popolnosti' ni, mladina pa verjame, da je in stremi k temu. Nedoseganje videnega na spletu povzroča frustracije. Nova realnost za marsikoga je tudi pobeg na splet kot izogib soočenju z vsakdanjimi izzivi (problemi), tako zaidejo v igranje iger oziroma različne druge vsebine, ki jih na nek način omamijo, da pozabijo na realni svet. Zaradi pretirane uporabe neprimernih vsebin ali neprestanega gledanja v ekran je mnogo nezdravih posledic na možgane in telo, kar ni pa ni več zabavno. Tako pride tudi do motenj pozornosti, frustracij, anksioznosti, otopelosti itd. V izogib soočenju z realnostjo, spet pobegnejo v 'virtualni' svet in krog je sklenjen, dokler začaran krog ne pride do prepada. Na družbo ima to zelo slab vpliv, saj namesto, da bi se razvijali naprej, je vedno več otopelih otrok in odraslih posameznikov, ki jim ni mar za prihodnost in niti ne vidijo sočloveka, saj imajo svojo 'virtualno realnost'.

Guilty of Joy opozarjajo na nevarnosti virtualnega sveta. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Ljudje smo še kako povezani z naravo in raje kot na splet, pojdimo v naravo, družimo se z ljudmi, čim večkrat 'zavrtimo' čas nazaj v čas, kjer ni bilo telefonov in interneta. S pesmijo New Reality bi radi opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša ta opevana 'nova realnost' torej 'What's the point of a new reality', kaj je sploh namen vsega tega 'okna v splet'?

Kako zelo se virtualni svet dotakne vas kot posameznikov? Je bil kdo izmed vas žrtev nevarnosti, ki jih opisujete v pesmi?