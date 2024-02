Guilty of Joy: Pesem je hvalnica ženskam, one so angeli pod krinko

"Vidimo le zvezdnice in vplivnice, ne pa mam, žena, hčera, učiteljic, medicinskih sester in drugih angelov, ki jih imamo ves čas pred očmi." To je sporočilo, ki ga z novo pesmijo Angels undercover v svet pošiljajo slovenski rockerji Guilty of Joy. Pri snemanju videospota so imeli fantje prednost domačega terena, saj ima njihov pevec Marko za sabo že več kot 100 videospotov, ki jih je ustvaril za znana imena naše glasbene scene, kot sta Elvis Jackson in Vlado Kreslin.

Guilty of Joy je slovenski rock bend, ki obuja duh glasbene scene 90-ih s svežim in modernim pridihom. "Vsi smo odraščali v teh letih. Obujamo pridih 90. let na sodoben način," so povedali. Zasedbo sestavljajo štirje glasbeniki, ki se z glasbo ukvarjajo že več kot 25 let. To so kitarist Žiga Jerič, basist Jure Jelovčan, pevec Marko Duplišak in bobnar Rok Zaplotnik.

Slovenski glasbeniki so nedavno izdali novo pesem z naslovom Angels Undercover. "Nova pesem je hvalnica ženskam, ki so angeli pod krinko. V resnici jih imamo ves čas pred očmi, a jih ne vidimo. To pomeni, da jih ne spoštujemo dovolj, še posebej ne tistih, ki jih imamo za samoumevne, kot so mame, žene, medicinske sestre, vzgojiteljice. Najbolj vidimo vplivnice in slavne pevke in tiste spoštujemo, ostale pa zanemarimo," sta o novi pesmi spregovorila člana skupine. Pa je nova pesem, ki časti ženske, morda načrtovano izdana le teden dni pred osmim marcem? "Čisto naključje," sta se zasmejala.

Pri videospotu so se tokrat lotili novih tehnologij, saj je padla ideja, da posnamejo nekaj na zelenem zaslonu, t. i. green screenu. "Želeli smo poskusiti nekaj novega. Šele pozneje smo se odločili, za katero pesem bi bil primeren takšen videospot. Malo smo se poigrali z lučmi, največ časa pa nam je vzelo, da smo osvetlili, kakor smo si zaželeli," sta razkrila in dodala: "V resnici sploh nismo vedeli, kakšen prizor se odvija za nami. Padli smo v glasbo in samo igrali."

