Guilty of Joy: Vedno je najbolj pomembna glasba

Guilty of Joy so skupina, ki raje kot z besedami, govori z glasbo. "Hard rock. Vedno je glasba najbolj pomembna, rifi, groove, beat in vokalna linija. Besedilo pa si naj interpretira vsak poslušalec sam," pravijo o tem, kaj je rdeča nit njihovega zadnjega singla, ki nosi naslov The King.
Tudi tokrat besedilo govori predvsem o notranji moči, iskanju samega sebe in vztrajanju tudi takrat, ko se znajdemo v težkih trenutkih. Čeprav se v besedilu pojavljajo občutki zmedenosti in teme, je glavno sporočilo pozitivno, ne glede na vse se je vredno boriti za nekaj boljšega in svetlejšega. Gorenjska zasedba se tako drži tematike premagovanja duševnih težav, kar je ob rock glasbi nekakšna stalnica skupine.
"Zdi se nam, da v današnjem času ljudje, sploh mladi, prehitro obupajo in se ne potrudijo. Če bo kdo poslušal besedilo in se v njem našel in videl, da je vedno luč na koncu tunela, bo super, še bolje pa bo, če bo zraven zapel in potem tudi prišel na kakšen naš koncert, kjer se bomo skupaj imeli super," obljubljajo in dodajajo: "Upanje še vedno imamo, čeprav smo marsikaj že doživeli, zato se tudi ta tema tu in tam znajde v naših besedilih."
Čeprav so že pred časom napovedali, da pripravljajo nov album, pa se je njihov načrt nekoliko spremenil, a končni cilj ostaja enak – izdati ploščo. "Nov album je v nastajanju, ni pa še čisto pri koncu, predvsem zato, ker smo imeli precej koncertno aktivno leto. Veliko smo nastopali, pri čemer smo resnično uživali. Ne želimo delati na hitro oziroma 'štepati' komadov, s katerimi kasneje mogoče ne bi bili zadovoljni. Želimo, da nam je glasba, ki jo ustvarimo, resnično všeč, zato tudi traja dlje časa, da posamezna pesem dozori in dobi končni zvok. Prav zato tudi tisti, ki dajo možnost poslušanju naše glasbe, slišijo, da te pesmi niso ravno na prvo žogo, imajo več plasti in so dobro dodelane," pravijo.
O tem, kako daleč so z albumom, pa razkrivajo: "Kar nekaj materiala za novi album je že narejenega. Trije singli so že izdani skupaj z videospoti, nekaj pesmi je že posnetih, nekaj jih je dokončanih in pripravljenih na studijsko snemanje, nekaj pa jih še manjka oziroma so trenutno v nastajanju. Bo. Odločili smo se, da bomo glasbo večinoma izdajali sproti, po singlih. Ko se bo nabralo dovolj pesmi, jih bomo zbrali skupaj in izdali drug album."
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