Guilty of Joy: Vedno je najbolj pomembna glasba

Guilty of Joy so skupina, ki raje kot z besedami, govori z glasbo. "Hard rock. Vedno je glasba najbolj pomembna, rifi, groove, beat in vokalna linija. Besedilo pa si naj interpretira vsak poslušalec sam," pravijo o tem, kaj je rdeča nit njihovega zadnjega singla, ki nosi naslov The King .

Tudi tokrat besedilo govori predvsem o notranji moči, iskanju samega sebe in vztrajanju tudi takrat, ko se znajdemo v težkih trenutkih. Čeprav se v besedilu pojavljajo občutki zmedenosti in teme, je glavno sporočilo pozitivno, ne glede na vse se je vredno boriti za nekaj boljšega in svetlejšega. Gorenjska zasedba se tako drži tematike premagovanja duševnih težav, kar je ob rock glasbi nekakšna stalnica skupine.

"Zdi se nam, da v današnjem času ljudje, sploh mladi, prehitro obupajo in se ne potrudijo. Če bo kdo poslušal besedilo in se v njem našel in videl, da je vedno luč na koncu tunela, bo super, še bolje pa bo, če bo zraven zapel in potem tudi prišel na kakšen naš koncert, kjer se bomo skupaj imeli super," obljubljajo in dodajajo: "Upanje še vedno imamo, čeprav smo marsikaj že doživeli, zato se tudi ta tema tu in tam znajde v naših besedilih."