Gušti se je poklonil domači soseski

Globoko, skoraj boleče hrepenenje srca Gušti povezuje z domačim Bežigradom, ljubljansko sosesko, kjer je odrastel in kjer danes odraščajo njegovi otroci. Pesem in videospot sta zato poklon domačemu okolju, kamor ga vedno znova vleče, še posebej takrat, ko je daleč stran.
"Ko sem bil v Braziliji, nisem vedel, kaj to pomeni, ampak so to s takim žarom povedali, da me je res začelo zanimati in so mi povedali, da to pomeni hrepenenje mojega srca. To ne pomeni neke depresije, ampak neke lepe spomine na nekaj, kar se ti je zgodilo," nam je o navdihu za pesem povedel pevec.
"Ko sem hodil po Bežigradu, kjer sem odraščal in še danes živim, se je to vrnilo. Občudujem Bežigrad. Tako se je vrnil ta občutek. Moj Bežigrad," je še dodal.
Bežigrajske ulice, dvorišča in stavbe nosijo njegove spomine in tvorijo prostor, ki ga je oblikoval. Saudade (Moje in tvoje) je zato nekakšen poklon domačemu okolju. Skupaj z Rožletom Kisovcem sta raziskovala Bežigrad in njegov utrip ujela v spremljajočem videospotu.
