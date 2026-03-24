Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Gušti se je poklonil domači soseski

Ljubljana, 24. 03. 2026 20.04 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš
Gušti

Občutek, ki ga težko prevedeš, a ga razume vsak, ki je kdaj pogrešal dom. To je hrepenenje, ki ga v novi pesmi Saudade (moje in tvoje), opisuje Gušti. Gre za frazo, s katero se je glasbenik srečal že pred leti na potovanju po Braziliji in jo domačini v portugalsko govorečih krajih pogosto uporabljajo.

Globoko, skoraj boleče hrepenenje srca Gušti povezuje z domačim Bežigradom, ljubljansko sosesko, kjer je odrastel in kjer danes odraščajo njegovi otroci. Pesem in videospot sta zato poklon domačemu okolju, kamor ga vedno znova vleče, še posebej takrat, ko je daleč stran.

"Ko sem bil v Braziliji, nisem vedel, kaj to pomeni, ampak so to s takim žarom povedali, da me je res začelo zanimati in so mi povedali, da to pomeni hrepenenje mojega srca. To ne pomeni neke depresije, ampak neke lepe spomine na nekaj, kar se ti je zgodilo," nam je o navdihu za pesem povedel pevec.

"Ko sem hodil po Bežigradu, kjer sem odraščal in še danes živim, se je to vrnilo. Občudujem Bežigrad. Tako se je vrnil ta občutek. Moj Bežigrad," je še dodal.

Bežigrajske ulice, dvorišča in stavbe nosijo njegove spomine in tvorijo prostor, ki ga je oblikoval. Saudade (Moje in tvoje) je zato nekakšen poklon domačemu okolju. Skupaj z Rožletom Kisovcem sta raziskovala Bežigrad in njegov utrip ujela v spremljajočem videospotu.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599