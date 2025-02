Gušti se sprašuje, ali se morda jemljemo malce preresno?

Gušti je izdal pesem z naslovom Ljubezen osvobaja, zanjo pa je posnel tudi zabaven videospot, ki je sedaj ugledal luč sveta. Glasbenik, ki je preteklo leto praznoval okroglo 40. obletnico kariere ter v razprodanih Križankah predstavil svoj album, ki nosi isti naslov, kot sveže izdana pesem, se sprašuje, ali se morda jemljemo malce preresno?

"Živimo v neprijaznih časih, polnih negotovosti in strahu. Z leti sem spoznal, da nas lahko reši resnično le ljubezen, pa čeprav se to sliši izjemno klišejsko. Morda se res preresno jemljemo, fino bi bilo, če bi tisti, ki vplivajo na usode naših življenj spoznali, da je bolje, če bi se ob dobri glasbi razvedrili, zaplesali in se imeli radi," sporoča.

Preteklo leto je bilo za glasbenika zelo pomembno. Po koncertu v Križankah je za naš portal dejal: "Na koncert sem se zelo pripravljal, da le ne bi šlo kaj narobe, prvič sem se kot frontman postavil pred polne Križanke in mi ni bilo vseeno, kako bo vse skupaj izpadlo. Glede na vso muziko, ki jo ljudje poznajo in vse glasbene prijatelje, ki so bili nocoj z mano, ni moglo biti drugače kot dobro. Težko je povedati kaj pametnega, saj adrenalin še vedno drži, spomini pa se zapisujejo. Presrečen sem, da je zadeva za mano, da so ljudje zadovoljni in tudi jaz, potem pa bom nekaj časa samo spal. Večer se me je dotaknil in dejansko sem na koncu težko zadrževal solze, ko sem videl, da ljudje pojejo moje pesmi in koliko jim pomenijo, ko sem prvič začel igrati kitaro, si česa takega nikoli v življenju nisem predstavljal." Reportažo s koncerta si lahko preberete TUKAJ.