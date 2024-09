Gušti za 40 let kariere ganjen do solz

Zadnje tedne in mesece je bilo z vseh možnih medijev in platform docela nemogoče spregledati dejstvo, da bo končno napočil čas, ko bo 53-letni Miha Guštin Gušti v Križankah obeležil štirideset let svoje glasbene kariere. Večer je poimenoval Moje sanje, moj planet po pesmi, ki jo je pred skoraj dvema desetletjema z njim prepevala Polona Kasal . "Sama nisem kaj prida živčna, vem, da bo šlo vse ok, če pa kaj ne bo šlo, pa zagotovo ne bo kaj pomembnega," nam je pred začetkom zagotovila Guštijeva žena Chantal , ki ji je pred slabimi tremi desetletji namenil pesem Črn tulipan , ki je sprožila veliko ljubezen, ki še vedno traja.

Napolnjene ljubljanske Križanke so tako v željnem pričakovanju s pripravljenimi kamerami (koncert se je tudi snemal), čakale, da je akademskih čez 20. uro na oder prišel Gušti v družbi zasedbe, ki je bila sestavljena iz članov zasedbe Prismojeni Profesorji Bluesa in Bad Notion . Gušti je večer odprl s skladbo Navaden občan , ki jo je ponudil na letos izdanem samostojnem albumu Ljubezen osvobaja . "Ne morem verjeti, da smo se zbrali v tolikšnem številu nocoj v Križankah, najraje bi vas vse objel in poljubil," je vse svoje oboževalce in oboževalke pozdravil slavljenec večera.

Nadaljeval je s pesmimi Modro sonce, Nova romantika in Sjene, ko se mu je dvakrat pridružila eksotična pevka Leyre. "Gušti, si kaj živčen pred tako velikim dogodkom, so me zadnje tedne spraševali prijatelji, seveda sem, sem jim odgovarjal, svetovali so mi, naj oblečem svojo jeans jakno in bele superge in pač bom Gušti. In evo me, tukaj sem, a tako preprosto spet ni," nam je malce sramežljivo v smehu zaupal 53-letnik, ki vse prej kot kaže svoja leta.

Na odru pa je napovedal druge goste, ko sta se mu pridružila sin Kris in Bojan Cvetićanin iz skupine Joker Out, mlade oboževalke, predvsem tiste pod odrom, pa so vzrojile v glasnem navdušenju. "Gušti, ob tvojih pesmih smo rasli, se kalili in upali, da bomo nekoč tako uspešni in nas bodo ljudje radi poslušali. Hvala bogu nam je to uspelo in hvala ti," je čustveno priznal Bojan, ki je nato najprej odpel pesem Tudi jaz, nato pa še Ne govoriva več o tem, Krisovo pesem, ki je bila že eden prvih vrhuncev tega veličastnega večera.