Guštijeva osvobojena ljubezen urbanega popa

"Pri enajstih letih sem sodeloval v šolskem tamburaškem orkestru, potem sem nekaj let prosil očeta, da mi kupi kitaro. Ko mi jo je kupil, sem začel glasbo spremljati drugače, postal sem del glasbene scene, nisem je zgolj poslušal, hotel sem jo dejansko slišati, kar počnem že štiri desetletja," Gušti o štirih desetletjih v glasbi.

"Po plošči v hrvaščini Naša stvar malo nisem vedel, kaj bi počel, saj nisem hotel delati albuma z nekom, ki bi me spet zapustil ali zapustila, šla proč s svojo vizijo. V tem smislu se nisem hotel ponavljati. Poteboval sem nekaj časa, se iskal, izdal pa sem vrsto singlov, katerim sem dodal osem novih pesmi, ki sem jih zdaj po 13 letih ponudil na plošči. Na njej je 18 pesmi, čeprav jih je bilo še več in sem naredil izbor najboljših," je povedal Gušti, ki bo sredi junija dopolnil 53 let.

"Frontman se rodiš, težko se je tega naučiti, je pa res, da sem v prvi vrsti avtor in kitarist."

"Trudim se, da me ljudje spoznajo tudi kot frontmana in pevca, vedno sem se skrival za Skočirjem ali Polono, bil sem frontman iz ozadja, a se mi ne da več prositi ljudi, da bi peli moje pesmi, zato sem imel tudi precej vokalnih lekcij, zdaj pa pišem zase in me to motivira, logično pa je, da pa so pesmi nekaterim všeč, nekaterim pa ne. Na osnovi preteklega dela in tudi zdajšnjega, pa lahko počnem, kar počnem in od tega živim. Ni problem v samem vokalu ali petju, problem je v psihi, frontman se rodiš, težko se je tega naučiti, je pa res, da sem v prvi vrsti avtor in kitarist," je prepričan.

"Ko sem postal del glasbene scene, sem glasbo začel jemati drugače, nisem je zgolj poslušal, hotel sem jo dejansko slišati, kar počnem že štiri desetletja."

Sicer pa je dejstvo, da je Gušti tudi oče Krisu Guštinu, ki je širom Evrope igra z mega uspešnimi in popularnimi Joker Out, poleti bodo nastopili tudi na kopici festivalov, celo na mogočnem Szigetu. "Nisem ga silil poslušati določeno glasbo ali igrati kitaro. Do svojega 14 leta me je v bistvu žalil, da to, kar delam, nihče ne posluša, dokler mu ni šolski bend, fantje, s katerimi še vedno igra, povedali, da Črn tulipan ali Led s severa pa ljudje kar poslušajo (smeh). Potem je začel drugače razmišljati in nekega dne prišel domov in me prosil, če mu pokažem akorde na kitari. Kitaro je dobil že pri enajstih, a se je tri leta ni dotaknil, nato pa na glasbo začel gledati precej drugače," je o sinu Krisu povedal glasbenik.

Oče in sin, Gušti in Kris, sta kitarska heroja različnih generacij.

"Ko sem odraščal, sem poslušal Lady Gaga in podobno, še zdaj mi je všeč, rokenrola nisem niti povohal. Gušti in Polona sta bila glasbeno sicer bližje njej kot recimo Big Foot Mama (BFM), potem pa sem dojel, da če si v bendu, kaj to sproži v glavah deklet, če vidijo fanta s kitaro na odru. Pred Joker Out sem bil v zasedbi Apokalipsa, zato sem res očeta prosil, če mi pokaže akorde na kitari, da bom lahko navdušil bejbe. Ko sem se naučil, sem imel fazo, ko sem dve leti poslušal samo njih in tudi z bendom smo igrali njihove pesmi, zato sem v svoji BFM fazi kar malo zameril očetu, da je šel ven iz skupine. A ko sem dojel, zakaj je storil ta korak, sem zdaj zelo vesel in ponosen na ves ta korpus glasbe, ki ga je izdal, saj gre za kvalitetno glasbo. Trenutno mi je celo bolj všeč kot BFM, zato mu želim še veliko tovrstnih kreativnih potovanj," pa je o očetu povedal priljubljeni lomilec najstniških src in prva kitara Joker Out.

Ljubezen osvobaja je četrti Guštijev album, ki izide 24. maja, na njem je zbral kar 18 pesmi iz zadnjih 13 let samostojnega ustvarjanja, tudi nekaj sodelovanj z znanimi imeni.

Na albumu je osemnajst skladb, šestnajst in dve dodatni, pod produkcijo pa se je podpisal Žare Pak. Kar nekaj je že poznanih, saj so izšle kot singli in videospoti, npr. Moj drajv, Kanarčki in orli, Navaden občan, Modro sonce, Še je dobro itd. Na plošči so kot gostje sodelovali Urban Koritnik (Jet Black Diamonds), Joker Out, Buda (Elvis Jackson) in Borut Marolt (Niet). Album, kot rečeno, ni strogo rokerski, saj je precej bolj v modernem popu, kot čem drugem. "Že precej let nazaj sem se oddaljil od garažnega zvoka, saj menim, da v Sloveniji manjka urbanega popa. Trudim se zapolniti to vrzel, če mi uspe, v redu, če ne, tudi okej. Nič nimam proti kitaram, daleč od tega, a sem se zavestno odmaknil od rokenrola, kar pa ne pomeni, da mi ni všeč," nam je za konec še zaupal Gušti.