GWAR: Ljudje so najslabša stvar, ki se je kdaj koli zgodila temu planetu!

Če rečemo GWAR, potem marsikomu preskoči iskrica, saj je zagotovo že slišal ali vsaj videl rock pošasti, ki izhajajo iz ameriškega mesta Richmond v Virginiji. Da je pri njih glaven črni humor, veliko krvi, teater gravža in pa divje metalsko rockanje, pa najbrž ni odveč poudarjati ...

Ameriški nezemeljski grozoviteži GWAR so prihrumeli v ljubljanski Kino Šiška. FOTO: Miro Majcen

Da, tudi intervju je posebna kategorija pri GWAR, saj ste v nevarnosti, da vas označijo za nadležneža, ali vas spodijo, češ, kaj postavljate neumna vprašanja. A lepo po vrsti. Ko smo čakali nanje v zaodrju, so nas organizatorji opozorili, da je treba po začetku koncerta paziti, kajti že pri drugi pesmi začne škropiti kri. "GWAR je neustavljiva sila v vesolju. Nori spektakel krvi, gravža, komedije in heavy metal glasbe, ki ga ustvarjamo popolnoma unikaten kolektiv umetnikov, kiparjev, kostumografov in glasbenikov. Nič nam ni podobnega, tako v univerzumu kot onkraj njega," so nam zatrdili v nedavnem intervjuju, tokrat pa povedali, da so jedli veliko zrezkov, basist pa je dejal, da ima najraje vegetarijance, čeprav ima po njih bolj slabo prebavo. Na njihovem sporedu političnih nekorektnosti torej niso črtani niti ljudje, ki ne jedo mesa, kaj šele, da bi jim bile tuje sumljive spolne prakse.

A vse skupaj je pravzaprav teater. Če je Alice Cooper pred pol stoletja uvedel pravi "horror show", v katerem je imel vse, od obglavljenja, do obešenja, pa do kač in drugih grozodejstev, potem so GWAR metalska različica grozljivega šova aburdnosti, ki je pravzaprav dobra zabava. Tako zanje na odru, kot za ljudi pod njem. Akterji, ki slišijo na imena Blothar, Balsac the Jaws of Death, Jizmak Da Gusha, Beefcake the MightyinPustulus Maximus, nosijo izvirne oprave, večinoma iz lateksa, ki so prave mojstrovine umetnikov ličenja. In res so že pri drugi pesmi na oder povabili policaja v podobi psa, ki so ga nato razmesarili in zlorabili. Po prvih vrstah je neusmiljeno škropila kri, da je večina dejansko pobegnila proč, umaknilo se ni le nekaj pogumnežev, ki so očitno vedeli, kaj jih čaka. Mešanica pesinega soka in še česa? Zakaj pa ne.

Do resničnostne zvezdnice Caitlyn Jenner niso bili prizanesljivi ... FOTO: Miro Majcen

"Najraje imamo tiste oboževalce, ki sploh pridejo on koncert. Ali pa tiste mrtve. No, mrtvi so potem, ko mi opravimo z njimi," sta se šalila člana, ki smo ju povabili pred mikrofon, ter priznala, da so njihovi privrženci "pač najboljši, saj pridejo, pustijo, da jih polivajo s krvjo, jim poberejo denar, a uživajo v vsaki minuti, nato pa hočejo še več."Zares, kaj bi si lahko želeli še več? "V bistvu smo pri vas že bili, pred davnimi leti. Bilo je nekaj naših fenov in sto ljudi, ki so prišli plesat disko in se jim ni sanjalo, na kaj so prišli. Ko je začela škropiti kri, so vsi zbežali v zadnji del dvorane. Mi pa smo jih lovili s cevjo in jih potem okopali s krvjo preko zadnje stene. Bilo je preklemano super. Prej je bila dvorana bela, ko smo odšli, pa je bila povsem v rdečem. Nikoli nas niso več povabili nazaj. Me zanima, zakaj,"so nam hudomušno razlagali pred nastopom.

... do Donalda Trumpa pa še manj! FOTO: Miro Majcen

Da tudi po 35 letih ostajajo aktualni priča dejstvo, da imajo v svojem šovu tudi iz moškega v žensko spremenjeno resničnostno zvezdnico Caitlyn Jenner, ki ji prav tako ne prizanesejo, za sam zaključek pa še aktualnega predsednika Trumpa, ki stori podobno usodo kot predhodnica. Pesmi so pravzaprav dokaj poslušljive, udarno spevne, seveda z "zanimivimi" naslovi kot so (v prevodu) "bom tvoja pošast", "črn in velik", "šunka na kosti", "prebutam te do smrti", "j**eš tole dvorano"ali"imam te poln kufer". "Vsi morate bii uničeni, paraziti, ki uničujete ta čudoviti planet. Ni več čudovit, ker ste vi tukaj. Naša naloga je, da pridemo sem in uničimo celotno človeško raso. Ljudje so najslabša stvar, ki je kdaj zgodila temu planetu. Bolje bi bilo, če bi ga prepustili psom," nam sporočajo izvenzemeljski grozoviteži.

Grozljiva zabava, ki je škodljiva manj kot večina grozot, ki se ta čas dogajajo po svetu? FOTO: Miro Majcen

No, Kino Šiška ni bili poln, daleč od tega, zagotovo pa smo lahko videli stvari, ki jih najbrž doslej na koncertih še nismo doživeli. Tudi, če je bilo pol prizorišča po enournem nastopu prekritega z umetno krvjo. Organizator se je moral zagotovo potruditi, da je po njihovem nastopu dal temeljito očistiti dvorano. Vsak pa je domov odšel z občutkom, da še obstajajo skupine, ki morda več kot na glasbo dajejo na teatraličnost, na šov, hkrati pa poskrbijo, da se imajo ljudje dobro, četudi malce poškropljeni z umetno krvjo.

"Masaker" pod odrom je preneslo samo nekaj pogumnežev ... FOTO: Miro Majcen