GWAR: 'Trump je taka pošast, da nas je zamikalo, da bi ga povabili v skupino!'

V zasedbi GWAR so nezemeljske pošasti z imeni Blothar, Balsac the Jaws of Death, Jizmak Da Gusha, Beefcake the Mighty in Pustulus Maximus. So neustavljiva sila tako v vesolju kot na Zemlji. Končno jih bomo lahko videli tudi v Sloveniji, vprašanje pa je, ali smo na to pripravljeni. Če sodimo po njihovih odgovorih, se imamo česa za bati ...

GWAR zase pravijo da so neustavljiva sila tako v vesolju kot na Zemlji. FOTO: Profimedia

Zasedba GWAR obstaja 35 let, v njej ni več izvirnih članov, kako pa ohranjate, pravi duh, bistvo zasedbe, kar se verjetno sprašuje veliko ljudi? Blothar: V bistvu je v bendu še vedno kdo, ki je bil zraven tudi na prvem albumu in je bil z nami že od prvih turnej naprej. GWAR je neustavljiva sila v vesolju. Nori spektakel krvi, gravža, komedije, heavy metal glasbe, ki jih ustvarjamo popolnoma unikaten kolektiv umetnikov, kiparjev, kostumografov in glasbenikov. Nič nam ni podobnega, tako v univerzumu kot onkraj njega. Smrt Davea Brockieja (Oderus Urungus) je bila najbrž velik udarec za vašo kariero, ker je bil vodja benda, a GWAR živi naprej. Kako ste preživeli, kaj vas žene naprej? Blothar:Odgovor leži že zgoraj, saj resnično dobro delujemo kot kolektiv. Ki pa ni umrl z Brockiejem. Seveda se nam je GWAR zdej nepredstavljiv brez Oderusa, a ko smo začeli delati na šovu in plošči, smo se kot skupina obrnili nazaj k starim obrazcem delovanja in se spet našli v hudomušnih zgodbah, pesmih in spektakularnih odrskih efektih. Žene nas želja po ustvarjanju, da naredimo nekaj, česar prej še ni bilo in da nadaljujemo svoje poslanstvo kot kozmična kreativna sila.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vaši koncerti so paša za oči, še posebej za ljubitelje grozljivk, krvi, rocka, metala in vsega čudnega. Kaj je bila najbolj nora stvar, ki ste jo kdaj naredili na odru? Blothar:Med vsemi, ki smo jih ubili na odru, je očitno ljudem najbolj všeč, če to naredimo z Donaldom Trumpom. Morda je to zato, ker ga ne zgolj ubijemo, temveč z njimi počnemo tudi grozljive spolne prakse. V ZDA njegovi podporniki jokajo, ko nas vidijo, kaj počnemo. Kar je neverjetno. Je taka pošast, da nas je zamikalo, da bi ga povabili v skupino.



Baza oboževalcev metala je zelo močna, vi imate velik kult oboževalcev, ki vam sledi, kupuje plošče, izdelke, kaj menite o novih tehnologijah, platformah in digitalizaciji? Blothar: Kot rasa vesoljskih pošasti izza zvezd nam je človeška tehnologija še vedno precej primitivna. Moralo bi vam biti nerodno, a ste glede tega milostno nevedni. Na našem planetu pesmi preprosto telepatsko implantiramo v misli poslušalcev. Toda v resnici je človeška glasbena tehnologija res kot tekma, ki teče nazaj, neskončno odpravljanje vaših prirojenih povezav med seboj in miru univerzalne resnice. Žal, ko vaša 'tehnologija' napreduje, se pomikate nazaj, če bolj v atavistično barbarstvo. Navadili ste se na drekasto zvenečo glasbo, ki je narejena z računalniki in se preko njih tudi širi. Kmalu se bodo računalniški sužnji dvignili in vas uničili.

Zasedba na odru uprizarja nori spektakel krvi, gravža in komedije. FOTO: Profimedia

GWAR je tekom let postal več kot samo skupina, imate precej izdelkov, podobno kot KISS, kaj je bila najbolj neobičajna stvar, ki jo dandanes prodajate svojih oboževalcem? Blothar: Prodajamo Blotharjevo umazano spodnje perilo. Prav tako prodajamo naše dejanske duše. Lahko kupite dušo člana GWAR na naši stojnici. Presenetljivo cenovno ugodna je. Kaj je najboljša in najslabša stvar, ko ste na turneji, zdi se, da se imate na odru hudičevo dobro ...? Blothar: Najboljša stvar je, da na koncertih srečamo horde motenih čudakov, ki se imenjejo oboževalci GWAR. Ti ljudje so resno moteni, a jih imamo radi. Najslabše pa je, če nimamo dobrega prostora, kamor bi šli na veliko potrebo, ne vem, kdaj nam je nazadnje to uspelo v zadovoljivi meri, ha-ha.





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Imate filme, stripe, namizne igre, omake za žar, celo več video izdaj kot albumov, kaj bo naslednja stvar za GWAR? Blothar: Veliko imamo pod pasom, da. Posebej jaz. Vse dobro je pod mojim pasom. Trenutno delamo na novi igri s kartami, novem albumu in novi liniji izdelkov s kanabisom. Kar želite, je pod našim pasom! Imate noro rokenrol zgodbo, ki je "hardcore" tudi po vaših standardih? Blothar: Nekoč smo imeli koncert v Trentonu, v New Jerseyju, kjer so nas napadli naci skinheadi. Vdrli so na oder, a smo jih ukanili tako, da smo tla poškropili s spolzkimi tekočinami kot je kri, sperma in urin. Vsi so popadali, se umazali in bili precej poparjeni. Bilo je precej smešno.

Si jih drznete ogledati v živo? FOTO: Profimedia