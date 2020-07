Gwen Stefani in Blake Shelton izdala drugo skupno pesem

Pevski par je skupaj zapel ljubezensko country pesem 'Happy Anywhere' in v videospotu pokazal ogromno utrinkov iz zasebnega življenja. Gwen in Blake pa sta v preteklosti že glasbeno sodelovala v hitu 'Nobody but you', ki je takoj po izidu dosegel prvo mesto na lestvici najbolje prodajanih skladb preko spleta.

Glasbenika Gwen Stefani inBlake Shelton, ki sta se spoznala, ko sta sodelovala kot žiranta v glasbenem šovu The Voice leta 2015, sta sedaj znova družila moči in izdala skladboAnywhere with you. Pesem, ki ima ljubezensko tematiko in se žanrsko uvršča med country skladbe, je dobila tudi videospot.

55-letna pevka in njen 44-letni partner sta se odločila, da v pesmi razkrijeta del njune osebne zgodbe, saj Anywhere with you(S tabo kjerkoli, op. a.) pripoveduje o tem, kako je bil pevec pogosto naokrog, dokler ni s priljubljeno pevko našel doma. Zanju je pomembno le, da sta skupaj, zato ni pomembno kje se nahajata, čeprav sta se v resničnem življenju pred kratkim res končno vselila v skupen dom.

icon-expand V videospotu za novo skupno pesem je združenih veliko simpatičnih trenutkov para. FOTO: Profimedia