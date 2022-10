Gwen Stefani ob obletnici albuma: Ne morem verjeti, da je minilo 27 let

Gwen Stefani, pevka nekoč priljubljene skupine No Doubt, je na svojem Instagram profilu delila fotografijo izpred 27 let. Točno toliko let nazaj so izdali svoj najuspešnejši album z naslovom Tragic Kingdom, na katerem so združene njihove najbolj znane pesmi, kot so Don't Speak, Just a Girl in Spiderwebs. "Ne morem verjeti, da je minilo že 27 let," je še zapisala ob objavi.

Pevka Gwen Stefani je nekoč nastopala s skupino No Doubt. Le-to so ustanovili leta 1986, poleg Gwen pa so v njej nastopali še kitarist Tom Dumont, basist Tony Kanal in bobnar Adrian Young. Prav omenjena zasedba je pred 27 leti izdala tretji studijski album, ki nosi naslov Tragic Kingdom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pred dnevi je 53-letnica na Instagramu delila staro fotografijo skupine, ki je nastala ob izdaji albuma Tragic Kingdom. "Ne morem verjeti, da je minilo že 27 let od albuma," je zapisala v objavi. Na omenjenem albumu so tudi ene najbolj znanih pesmi izvajalcev, kot so Don't Speak, Just a Girl in Spiderwebs, ki so kraljevale tudi na Billboardovi letvici Top 100. Tudi 52-letni Tony Kanal je delil fotografijo skupine in s tem obeležil obletnico najuspešnejšega albuma skupine. "Pred davnimi časi v galaksiji daleč, daleč stran ... Na današnji dan pred 27 leti je bil izdan naš Tragic Kingdom," je zapisal. icon-expand Gwen Stefani kot sodnica v ameriškem šovu The Voice. FOTO: Profimedia Gwen, ki trenutno v ameriškem šovu The Voice ocenjuje mlade in nadobudne pevce, je ponosna, ko glasbeniki pojejo njene pesmi, a priznava, da je to na trenutke tudi malo čudno. "Rada slišim svoje pesmi, a včasih se mi zdi, da so besedila tako osebna. In če jih izvaja nekdo drug, se mi zdi nekoliko čudno, a še vedno mi laska," je dodala.