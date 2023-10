Gwen Stefani z zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.

Njena zvezda bo 2764. zvezda na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju, kjer že ima zvezdo njen soprog Blake Shelton. Stefanijeva in country pevec sta se spoznala ob snemanju ameriške oddaje The Voice in se poročila leta 2021 na Sheltonovem posestvu v ameriški zvezni državi Oklahoma. Skupaj sta posnela pesmi, kot sta Nobody But You in Happy Anywhere.