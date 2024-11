Haddaway prihaja v Slovenijo: Kultno obdobje se vrača

Se še spomnite leta 1993 in uspešnice What Is Love, s katero je plesišča takrat obnorel pevec Haddaway? Kultna skladba in nora zabava se vrača v obdobje osemdesetih in devetdesetih let, saj zvezdnik prihaja v Slovenijo. Legendarni koncert DEEJAYTIME BACK IN TIME bo namreč tudi letos združil največja imena plesne glasbe, prihoda v našo deželo pa se veseli tudi slavni Haddaway.

OGLAS

Kultna pesem What IsLove, ki jo je leta 1993 svetu predstavil pevec Haddaway še danes odmeva iz zvočnikov vseh nostalgičnih zabav. Zdaj pa bodo oboževalci kultnega obdobja osemdesetih in devetdesetih let lahko v njegovi glasbi uživali tudi v živo. Legendarni glasbenik namreč prihaja v Slovenijo, še preden bo nastopil na koncertu DEEJAYTIME BACK IN TIME, pa smo ga ujeli v ekskluzivnem intervjuju.

Haddaway prihaja v Slovenijo. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Na sceni ste že desetletja. Kaj vas motivira, da vztrajate? Uživam v tem, kar počnem. 80. in 90. leta so bili najboljši časi za dobro plesno glasbo, v tistih časih ste kraljevali tudi vi z uspešnico What Is Love. Kako dobro se je prodajal singel? Preden je obstajala možnost digitalnih prenosov, smo prodali 35 milijonov izvodov, zdaj pa mi te številke ni treba povedati. What Is Love je bila ena najbolj predvajanih pesmi v 30 letih glasbe in ponosen sem, da sem jaz tisti, ki je v pesem verjel od začetka, vanjo vlagal in zanjo porabil vsak cent, ki sem ga imel. Nisem obupal, ko ljudje niso verjeli vanjo.

Najbolj legendarna uspešnica pevca je pesem What Is Love. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Nastopali ste s številnimi pevci in pevkami. Kateri je bil najboljši po vašem mnenju? Kot žensko bi izpostavil Annie Lennox, ki je zame najkakovostnejša pevka na svetu. Pri moških pevcih pa bi dejal Luther Vandross, veliki Freddie Mercury, Prince, Michael Jackson, Tom Jones in mali skrivnostni Lionel Richie. Klubska in koncertna plesna scena se je v zadnjih desetletjih zelo spremenila, saj je prepletena z veliko več elektronskimi ritmi kot nekoč. Se vam zdi, da se kultno obdobje osemdesetih/devetdesetih vrača? Oh, vsekakor. Kaj danes najbolj pogrešate na zabavah? Nič dobrega ni na teh zabavah. Danes vsi samo snemajo z mobilnimi telefoni. Vse je pod nadzorom in konstantnim spremljanjem, v tej generaciji ni več svobode. To je precej žalostno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Slovenijo prihajate prvič. Poznate slovensko občinstvo? V Sloveniji sem bil že velikokrat. V lepih sončnih dneh sem užival, ko sem se sprehajal po Bledu in Ljubljani ter po okoliških hribih. Veselim se nastopa pred slovenskim občinstvom. Ljubitelji glasbenega obdobja osemdesetih in devetdesetih komaj čakajo, da v živo slišijo vaše uspešnice, kot so What Is Love, Fly Away, Life, What About Me in druge. Imate kakšno sporočilo za slovensko občinstvo? Le to, da se zabavajmo skupaj. Naj jih ne bo sram in naj se popolnoma sprostijo.