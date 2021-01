Hailey Bieber v novem videospotu kot Justinova muza

Kanadski pevec Justin Bieberje v začetku leta izdal prvi videospot za pesem Anyone,ki ga je režiralColin Tilley. V njem pevec nastopi v vlogi boksarja, v videospotu pa mu je podporo izkazovalaZoey Deutch. Skupaj sta poustvarila nekatere prizore iz kultnega filma Rocky, on kot glavni junak Rocky, ona pa kot Adrian. Številni, ki so v videospotu pogrešali Justinovo soprogo Hailey Bieber, so zdaj le prišli na svoj račun. Pevec je zdaj izdal novo verzijo videospota, ki ga je naslovil Anyone (On The Road).