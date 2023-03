Halid Bešlić koncert napovedal kar iz bosanske dnevne sobe v Stožicah

20 let že skoraj ponarodele pesmi Prvi poljubac in praznovanje sedmih desetletij življenja sta le dva od razlogov, da je aprilski koncert Halida Bešlića v Stožicah že skoraj razprodan. Še pred koncertom pa se je legendarni bosanski glasbenik ustavil v dvorani, v kateri bo nastopil 22. aprila, ki si jo je za napoved koncerta spremenil kar v dnevno sobo. Kot se za balkanskega zvezdnika spodobi, je zbrana družba uživala v okusnih čevapčičih, baklavi in mnogih drugih dobrotah, v živo pa so obiskovalci lahko prisluhnili tudi refernu pesmi Prvi poljubac.

Legendarni balkanski pevec Halid Bešlić bo 22. aprila prvič nastopil v ljubljanski Areni Stožice. Vstopnice za njegov koncert, s katerim bo obeležil 20. obletnico svoje slavne pesmi Prvi poljubac in praznoval sedem desetletij svojega življenja. "Nastopal sem že po vsej Sloveniji - v Hali Tivoli, na Gospodarskem razstavišču, tudi v Mariboru, ... toda v Stožice prihajam premierno. Aprila bom prvič stal in pel na odru ljubljanske Arene," je ponosno povedal glasbenik, ki se veseli ponovnega nastopa v Sloveniji. icon-expand Halid Bešlić bo aprila prvič nastopil v Stožicah. FOTO: Sandi Fišer Še pred koncertom se je ikona pop folk glasbe ustavil v dvorani, v kateri bo kmalu razveseljeval oboževalce, ki si jo spremenil v pravo dnevno sobo. Izbrano družbo je pevec pogostil s prepoznavnimi balkanskimi dobrotami, kot so čevapčiči in baklava, zapel pa jim je tudi refren pesmi Prvi poljubac. icon-expand FOTO: Sandi Fišer icon-chevron-left icon-chevron-right Dogodek je povezoval eden Halidovih največjih oboževalcev, ki bo na prihajajočem koncertu zagotovo stal v prvi vrsti, radijski voditelj Denis Avdić in prav on je bil tisti, ki je pevca nagovor k petju uspešnice. "No, sedaj ste jo zapeli, kar pomeni, da na aprilskem koncertu ne bo prvič zapeta v Stožicah," se je na koncu še pošalil voditelj. icon-expand Med gosti je bila tudi naša voditeljica Ota Širca Roš. FOTO: Sandi Fišer Kralja bosanskega sevdaha so prišli pozdraviti tudi nekateri znani obrazi, ki dobro poznajo Halidove skladbe in se tudi sami že zelo veselijo koncerta. Med njimi je bila tudi naša voditeljica Ota Širca Roš, stand up komik Ranko Babić, radijski voditelj in pevec David Amaro.