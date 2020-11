Halsey Ameriški glasbeni akademiji očita pristranskost

Spomnimo, pred dnevi je glasbenik The Weeknd že naslovil kritike na Ameriško glasbeno akademijo, potem ko so objavili letošnji seznam nominirancev za nagrado grammy. Kasneje pa se je zvrstilo še nekaj glasbenikov, ki so bili podobnega mnenja. Zdaj je o nezadovoljstvu spregovorila tudi pevka Halsey , ki je letos ni med nominiranci.

The Weeknd in Halsey sta letos izdala nova albuma, ob tem pa sta pričakovala vsaj kakšno nominacijo na podelitvi prestižnih glasbenih nagrad, a sta se opekla. Halsey je svoje občutke strnila v zgodbi na Instagramu (videoposnetku, ki izgine v 24 urah, op. a.), kjer je zapisala: "Razmišljala sem in želela sem skrbno izbrati besede, saj je veliko ljudi izrazilo sočutje in razočaranje, ker nisem bila nominirana za grammyja. Grammyji so zelo izmuzljivi. Pri izbiri gre pogosto tudi za zasebne zadeve, poznanstva, prave kampanje, podkupnine, ki so lahko ravno pravšnje, da ne veljajo za prave podkupnine. Če pridete tako blizu korita, lahko računate na televizijske nastope in zagotovilo, da boste Akademiji pomagali služiti milijone z oglaševanjem."

Pevka ni skoparila z besedami: "Morda je včasih tako, ampak ni vedno ključna glasba ali kakovost. To sem želela povedati na glas. The Weeknd si zasluži boljše in album Manic tudi. Morda ni prav, da tako govorim, ampak me ne skrbi več. Sicer sem vesela za svoje prijatelje, ki so bili letos prepoznani kot uspešni, a si želim več transparentnosti ali celovito reformo. Prepričana sem, da me bo ta objava uvrstila na črni seznam."