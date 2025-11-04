Pevko Halsey po koncertu v Bostonu sprejeli v bolnišnici

Priljubljeno ameriško pop pevko in igralko so po koncertu v Bostonu, kjer se trenutno mudi na glasbeni turneji, hospitalizirali. Halsey, ki je nedavno sporočila, da se sooča z zdravstvenimi težavami, se je stanje še poslabšalo. Do jutra je bila na urgentnem oddelku, nato pa pomirila oboževalce: "V redu sem."

Zvezdnica Halsey je lansko leto javnosti razkrila, da se sooča s hudim zdravstvenim stanjem – lupusom in redko limfoproliferativno motnjo. Kljub temu se je odločila, da to ne bo ustavilo njenega življenja in glasbene kariere: "Bolj kot kadarkoli prej sem hvaležna, da se lahko obrrnem na glasbo," je takrat dejala pevka, ki pa so jo po njenem nedavnem koncertu, sprejeli v bolnišnici.

Halsey po noči v bolnišnici. FOTO: Instagram

Zvezdnica se te dni mudi na svetovni turneji Back to Badlands v Bostonu, kjer bi morala nastopiti dva večera zapored, a so jo po koncu prvega koncerta sprejeli v bolnišnici zaradi hudega zdravstvenega poslabšanja. Pevka se je naslednje jutro oglasila na svojem Instagramu, kjer je pomirila zaskrbljene oboževalce: "Boston, iskrena bom z vami," je zapisala 31-letnica pod fotografijo na kateri je v bolnišnici, okoli glave pa ima ovito brisačo: "Po včerajšnjem nastopu sem preživela noč na urgenci, iz bolnišnice so me odpustili šele ob šestih zjutraj."

