Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Pevko Halsey po koncertu v Bostonu sprejeli v bolnišnici

Boston, 04. 11. 2025 18.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A. J.
Komentarji
1

Priljubljeno ameriško pop pevko in igralko so po koncertu v Bostonu, kjer se trenutno mudi na glasbeni turneji, hospitalizirali. Halsey, ki je nedavno sporočila, da se sooča z zdravstvenimi težavami, se je stanje še poslabšalo. Do jutra je bila na urgentnem oddelku, nato pa pomirila oboževalce: "V redu sem."

Zvezdnica Halsey je lansko leto javnosti razkrila, da se sooča s hudim zdravstvenim stanjem – lupusom in redko limfoproliferativno motnjo. Kljub temu se je odločila, da to ne bo ustavilo njenega življenja in glasbene kariere: "Bolj kot kadarkoli prej sem hvaležna, da se lahko obrrnem na glasbo," je takrat dejala pevka, ki pa so jo po njenem nedavnem koncertu, sprejeli v bolnišnici. 

Preberi še Pevka Halsey razkrila, da je imela zdravstvene težave: Srečna, da sem živa
Halsey po noči v bolnišnici.
Halsey po noči v bolnišnici. FOTO: Instagram

Zvezdnica se te dni mudi na svetovni turneji Back to Badlands v Bostonu, kjer bi morala nastopiti dva večera zapored, a so jo po koncu prvega koncerta sprejeli v bolnišnici zaradi hudega zdravstvenega poslabšanja. Pevka se je naslednje jutro oglasila na svojem Instagramu, kjer je pomirila zaskrbljene oboževalce: "Boston, iskrena bom z vami," je zapisala 31-letnica pod fotografijo na kateri je v bolnišnici, okoli glave pa ima ovito brisačo: "Po včerajšnjem nastopu sem preživela noč na urgenci, iz bolnišnice so me odpustili šele ob šestih zjutraj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Preberi še Pevka Halsey razkrila, da so ji diagnosticirali lupus

 Podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju Halsey ni razkrila, je pa dodala: "Koncert danes bo! A če bo moj tempo na odru upočasnjen – veste zakaj." Na koncu zapisa se je pevka zahvalila zdravstveni ekipi in oboževalce pozvala k zabavi na koncertu

halsey turneja boston bolnišnica
Naslednji članek

Prvi koncert Klemna Slakonje po Evroviziji

SORODNI ČLANKI

Pevka Halsey se je izognila policijski kazni tako, da se je slikala s policisti

Pevka Halsey razkrila, da so ji diagnosticirali lupus

Pevka Halsey razkrila, da je imela zdravstvene težave: Srečna, da sem živa

Halsey polna hvaležnosti proslavila sinov prvi rojstni dan

Halsey podelitev grammyjev obiskala samo tri dni po operaciji

Pevka Halsey žaluje za psom Jaggerjem

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
04. 11. 2025 19.55
Čudovita ženska.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330