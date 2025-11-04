Pevko Halsey po koncertu v Bostonu sprejeli v bolnišnici

Zvezdnica Halsey je lansko leto javnosti razkrila, da se sooča s hudim zdravstvenim stanjem – lupusom in redko limfoproliferativno motnjo. Kljub temu se je odločila, da to ne bo ustavilo njenega življenja in glasbene kariere: "Bolj kot kadarkoli prej sem hvaležna, da se lahko obrrnem na glasbo," je takrat dejala pevka, ki pa so jo po njenem nedavnem koncertu, sprejeli v bolnišnici.
Zvezdnica se te dni mudi na svetovni turneji Back to Badlands v Bostonu, kjer bi morala nastopiti dva večera zapored, a so jo po koncu prvega koncerta sprejeli v bolnišnici zaradi hudega zdravstvenega poslabšanja. Pevka se je naslednje jutro oglasila na svojem Instagramu, kjer je pomirila zaskrbljene oboževalce: "Boston, iskrena bom z vami," je zapisala 31-letnica pod fotografijo na kateri je v bolnišnici, okoli glave pa ima ovito brisačo: "Po včerajšnjem nastopu sem preživela noč na urgenci, iz bolnišnice so me odpustili šele ob šestih zjutraj."
Podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju Halsey ni razkrila, je pa dodala: "Koncert danes bo! A če bo moj tempo na odru upočasnjen – veste zakaj." Na koncu zapisa se je pevka zahvalila zdravstveni ekipi in oboževalce pozvala k zabavi na koncertu
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.