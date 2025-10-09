Svetli način
HAMER o pesmi Shamar: To ni fizična zaušnica, ampak taka, ki te strezni

Ljubljana, 09. 10. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Zametki skupine HAMER so se oblikovali pred skoraj dvema desetletjema, ko je Marko Soršak-Soki v ostalih članih, ki so bili takrat še 'mulci', prepoznal talent in jih združil v bend. Kljub temu da je od njih starejši za celo desetletje, so dobro sodelovali in nastopali po številnih odrih po Sloveniji, kjer so preigravali pesmi legendarne Metallice. Po nekaj letih pavze in spremembi imena so se znova zbrali, novo obdobje pa začenjajo s predstavitvijo pesmi Shamar.

Skupina HAMER, ki jo sestavljajo Tim Kores-Kori, Marko Soršak-Soki, Aleš Maurič in David Čuček, predstavlja pesem Shamar. Čeprav so se na slovenskih odrih zadnjič stali pred desetletjem, vmes niso počivali. Kori in Maurič sta tekom let ustvarila veliko avtorskega materiala, v času pandemije pa so projekt Hamer, ki v mariborskem narečju pomeni kladivo, ponovno obudili.

Skupina Hamer predstavlja pesem Shamar.
Skupina Hamer predstavlja pesem Shamar. FOTO: Arhiv izvajalca

Prvi komad, ki ga predstavljajo, so poimenovali Shamar, kot pojasnjujejo, pa je to narečni izraz za zaušnico. "Ne fizična, ampak tista, ki te strezni, ki jo včasih rabi vsak, ko ga zanaša v napačno smer. Demo je bil že pred desetimi leti ustvarjen, visel je v mapah, nabiral prah, Kori je napisal besedilo kar šestkrat in še vedno ni bilo pravo, dokler nismo rekli, dajmo brez filtra, iskreno, dajmo iz tega, kar nas najbolj razjezi. Recimo, ko te nekdo ogovarja, brez da te spozna, šimfa, serje po glavi, ti želi slabo – od šefa, neznancev, do naših vrlih politikov, ki nam grejo vsem skupaj na živce," pravijo.

HAMER je glasen bend, direkten in brez olepšav, bend, ki noče biti še ena kopija, ampak bend, ki te rukne v obraz z resnico. "Mi smo prišli iz garaže, mi smo preživeli dvajset let, zdaj pa smo nazaj in pripravljeni, da ftrgamo," še dodajajo.

