HAMER o pesmi Shamar: To ni fizična zaušnica, ampak taka, ki te strezni

Skupina HAMER , ki jo sestavljajo Tim Kores-Kori , Marko Soršak-Soki , Aleš Maurič in David Čuček , predstavlja pesem Shamar . Čeprav so se na slovenskih odrih zadnjič stali pred desetletjem, vmes niso počivali. Kori in Maurič sta tekom let ustvarila veliko avtorskega materiala, v času pandemije pa so projekt Hamer, ki v mariborskem narečju pomeni kladivo, ponovno obudili.

Prvi komad, ki ga predstavljajo, so poimenovali Shamar, kot pojasnjujejo, pa je to narečni izraz za zaušnico. "Ne fizična, ampak tista, ki te strezni, ki jo včasih rabi vsak, ko ga zanaša v napačno smer. Demo je bil že pred desetimi leti ustvarjen, visel je v mapah, nabiral prah, Kori je napisal besedilo kar šestkrat in še vedno ni bilo pravo, dokler nismo rekli, dajmo brez filtra, iskreno, dajmo iz tega, kar nas najbolj razjezi. Recimo, ko te nekdo ogovarja, brez da te spozna, šimfa, serje po glavi, ti želi slabo – od šefa, neznancev, do naših vrlih politikov, ki nam grejo vsem skupaj na živce," pravijo.