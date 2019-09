Hamo in novi album 4K: Stvari nam packajo horizont, ki mu mi pravimo 'lubezen'

Zasedba Hamo & Tribute 2 Love bo 1. oktrobra izdala nov album 4K, na njem pa poleg antimaterializma najraje rešujejo okoljevarstveno-lubezenske zaplete. Več o vsem skupaj nam je povedal prvi mož zasedbe, Matevž Šalehar Hamo. Premierno pa si oglejte tudi nov videospot za skladbo Kje gori.

Hamo & Tribute 2 Love bodo 1. oktrobra izdali četrti album 4K. FOTO: Marko Alpner

Čestitke za album. Na njem je v ospredju spet "lubezen", saj se začne "kako je lepo, ko drhti ti telo ...", pravite, da recepta za uspešno razmerje nimate, mar ni lepota tudi v poskušanju in posledičnih izkušnjah, kakršne koli že to so? Ha-ha. Če ga kdo ima (recept), na dan z njim, do takrat se bom moral zadovoljiti z lepoto poskušanja in izkušnjami. Morda je na temni strani medalje več materiala za umetnost, kot v neizmerni zenovski sreči. Predstavljaj si, da se vsak dan zbudiš in zaspiš srečen. Pa kdo bi v tem stanju sploh karkoli ustvaril. Neravnovesje vedno kliče po ravnovesju. Prej ali slej bo vse v "vaservagi" (smeh).



Hamo, kakšen je 4K glede na 3P, v življenju so bile določene spremembe, si jih vpel na plato, menda tudi ščepce ekologije, koliko so osebne turbulence (npr. Svoboda, Srce ne more več) prispevale h kreativnosti ali takrat, ko je najhuje, pač ne pade kar samo od sebe? Kot pravim, naravnost idealne pogoje sem imel za dober album. Cel kup tečnobe, nekih zoprnih in hkrati osvobajajočih izkušenj in zdaj je vse to sranje dobilo prav čedne melodije (smeh). Včasih se mi zdi, da nam uspe iz mojih ljubezenskih travm ustvarit plesni podij za veselje. Ljudje, pa tudi sam, se ob naši muziki zabavamo, pa čeprav nastaja, kot pač nastaja. Je pa 4K, kot si omenil tudi malo ekološki, pa antimaterialističen. Nekako želi vpeljati še kakšno novo dimenzijo ljubezni, ampak bolj kot nek opomnik, kot neko teženje ljudem, da morajo razmišljati, tako kot razmišljamo mi. Če bi album povzel z enim stavkom, bi rekel, da nam stvari packajo horizont, ki se mu reče po naše "lubezen". Manj krame več ljubezni!

Zasedba bo album promovirala 1., 2. in 3. oktobra v ljubljanskem Centru slovanskih kultur France Prešeren, vsi trije koncerti pa so že razprodani. FOTO: Miro Majcen

Menda si tudi zmagovalno pesem Popevke v izvedbi Ane Soklič napisal, ko si bil precej na tleh, se pravi, da v tvojem primeru deluje tisti slavni rek, da je za dobro umetnost potrebno nekaj trpljenja? Uf ja, čim manj takšnih pesmi, bi lahko rekel, ko sem jo zložil. Ampak zdaj jo vidim kot neko točko preloma. Temni svet mi je prižgal luč in pokazal pot iz teme (smeh). Terapija uspešna, pacient skoraj umrl. Smisel mnogih skupin je, da se iz plošče v ploščo spreminjajo. Kako lahko to slišimo na plošči, bodo poslušalci presenečeni, ali jih v smislu svojega zvoka ne boste razočarali, saj pesmi prehajajo od nalezljivo melodičnih pa vse do precej poskočnih? Nerad odgovarjam namesto poslušalcev in še manj se strinjam, da se bendi iz albuma v album spreminjajo (smeh). Morda kadar lovijo zvok, ki je moderen. Mislim, da tako blizu svojega zvoka še nismo bili in tistih, ki nas spremljajo že debelo desetletje zagotovo ne bomo razočarali. Tako ali tako imamo predsodke s predalčkanjem naše glasbe, ki na albumih vedno zveni drugače, kot če in kadar nas poslušaš v živo. Vsaka zgodba potrebuje svoj ambient in ker nam 4K ves čas pripoveduje zgodbice, smo jim dali podlage, ki jim pomagajo v ušesa in to v najboljši resoluciji (smeh). Enim bodo všeč, drugim ne. Oboje potrebujemo, oboje spoštujemo. Pri zvoku nikdar ne delalamo kompromisov v smeri trendov, vedno delamo kompromise v smeri vsebine, ki jo komad sporoča. Evo, izdal sem našo recepturo, ha-ha.





Album bodo nato popeljali po Sloveniji, večinoma po klubih. FOTO: Miro Majcen

Trije pomocijski koncerti so že razprodani, se pravi, da vas ljubljanska in okoliška publika zelo spoštuje in ceni, kako pa je drugod po Sloveniji? Hipi, Uroš Škerl, naš basist je rekel, in to je najbolj res na vsem svetu, in zato ga imam še rajši, ko je dejal, da "vsak bend si lahko najde dovolj majhen prostor, da ga trikrat zapored razproda." Če to ni iskreno, nam ga lahko Werner po…. (smeh). Res je, Ljubljana je razprodana, načeloma s klubi po Sloveniji nimamo večjih težav. Največkrat smo razprodani, včasih pa tudi ne, ker ne boš verjel, še vedno marsikdaj v kakšnem kraju igramo prvič in potem smo na začetku (smeh). In to je krasno, ker lahko zelo dobro ocenimo, kje stoji naša godba. Če je tričetrt občinstva ne pozna in deluje, potem deluje. V zadnjem mesecu smo odigrali kar štiri takšne koncerte. V Grobeljnem smo recimo končali koncert z komadom iz 4K, ki smo ga igrali prvič, pa je celo Grobeljno prepevalo refren. Tako da vemo, da pesem deluje. To so krasni koncerti, ker moraš začeti iz nule, pa večinoma vedno končaš tam, kjer je treba. Samo včasih se moramo malce bolj potruditi. Cona udobja mi nikdar ni bila ljuba, ko pridemo na oder. V Ljubljani bo super, sami naši. Če to podcenjuješ, je lahko hudičevo boleč bumerang v glavo (smeh). Kakšen je občutek, ko v rokah držiš svežo ploščo, vidiš težave, so želje, da bi kaj spremenil, ali gre prej za občutek zadovoljstva in nekakšne potešitve, da je izdelek končno tu, da ga slišijo tudi ljudje? To je glasbena katarza (smeh). Veliko dela je v takšnem ploščku. Denis Horvat, Peter Dekleva sta debelo leto čarala produkcijo. Marko Jakopanec je vskočil za par miksov. Gregor Zemljič je posodil izvrstna ušesa za mastering. Maša Bogataj je naredila res unikatno naslovko. Tukaj smo še vsi, ki smo zadevo snemali. Naš šesti član Drago Popovič nam je šel že stosedemnajstič na roko. Pa management, pa PR in birokracija. Mi smo samozaložniki. Za vse smo sami in milijon prijateljev, mecenov, upnikov. Ko je enkrat konec, je res dober občutek in te fantje in deklice so naredili res hudo plato. Če smo kaj, smo potešeni. Če bi popravljali? Verjetno še trideset let (smeh). Mi nismo nikdar zadovoljni. Vsak izmed nas plato sliši in vidi drugače. Popravljali bomo na naslednji, ta je super, ha-ha.





Plata "sede" že po prvem poslušanju. Kako sicer sprejemaš kritike, odzive na album, kateri se te dotaknejo in od koga? Hvala, takšne super (smeh). Dobre bolje, pri slabih me pa včasih bolj zanima, čigave so, ha-ha. Rad imam, če kredibilni ljudje kritizirajo, ker se iz tega lahko kaj naučimo. Pljuvanja po forumih ne obožujem preveč, ampak tudi tam izveš kak zanimiv napotek za naprej. Če je album iskren, naj bo tudi občinstvo iskreno. Kritizirajte po mili volji, ha-ha. Od kod ideja za videospot Kje gori?, Prodigy so uporabili papirante origamije, vi pač vžigalice? Žveplenke se kar same ponujajo (smeh). Mogoče je v kakšni podstati moje podzavesti naseljen kak piromanček. Že kod mulc sem se rad igral z vžigalicami. Za kavčem sem bil in kuril, dokler ni prekurilo fotrove varovalke (smeh). Ja, videospot je še en moj izvrstni projekt, ki mi je vzel deset dni življenja. Posnet je v tehniki stop-motion. Torej od 7-15 slik na sekundo. In za vsako sliko premakneš eno ali veeeeeč vžigalic. Mislim, da jih še vedno sanjam … Ampak, priznajte, da videospot zažiga!!!





"Mi nismo nikdar zadovoljni. Vsak izmed nas plato sliši in vidi drugače. Popravljali bomo na naslednji, ta je super." FOTO: Marko Alpner