Hamo: 'Če se hoč'mo met' dolg časa radi, rab'mo travco, na kateri se lahko ljubimo'

Druščina Hamo & Tribute 2 Love je pričela z jesensko promocijsko turnejo v imenu svežega albuma 4K. Ta ima poleg "lubezenskih" tudi okoljevarstvene korenine, svoje glasbeno mojstrstvo pa so prikazali v razprodani polni dvorani CSK France Prešeren v Trnovem.

Vedno za dober štos – Hamo & Tribute 2 Love tik pred odhodom na oder za prvi ljubljanski koncert promocije albuma 4K. FOTO: Miro Majcen

Ne samo eden, kar trije večeri so razprodani, koHamo, Denis, Uroš, PeterinBucoigrajo koncertni trojček v "najlepšem mestu na svetu". Do konca leta bodo (zaenrat) igrali še v Ajdovščini, Celju, Kopru, Velenju, Kranju in Hrastniku in zagotovo še kej, z Rudijem Bučarjem pa bo Hamo godel tudi v Braslovčah in Domžalah.

Hamo je bil v CSK France Prešeren prešerne volje. FOTO: Miro Majcen

Slovenski klubi se bodo torej kar šibili pod težo milozvenečih in tudi trših zvokov druščine virtuozov, kar so člani zasedbe Hamo & Tribute 2 Love nedvomno so. Po videnem in slišanem, vsi skupaj in vsak posebej. Matevž Šalehar Hamo je bil sicer pred prvim koncertom rahlo na trnih."Izdati ploščo je velika stvar in trije razprodani promocijski špili, ki jih želimo izpeljati čim bolj popolno, kajpak. Danes sem spal bolj malo. Komaj čakam, da gremo na oder, ker to zares radi počnemo. Morda zaplešemo še kak indijanski ples, nekaj popijemo, koga užalimo iz naše ekipe in tako. Tik pred zdajci smo vsi malce nervozni, ko pa bo stvar stekla, pa to izgine, saj je treba čimprej ujeti filing in potem jahati ta val do konca. Zdaj razmišljamo, kaj vse gre lahko narobe, bo pa bomo na odru, pa bo šlo vse optimalno. Je pa res, da bomo vsak dan imeli malce drugačen seznam pesmi, seveda s poudarkom na novem albumu," nam je povedal tik pred nastopom.

Mojster kitare Peter Dekleva. FOTO: Miro Majcen

In res, ko so stopili na oder, so se vsi dvomi razblinili. Saj ne da bi jih njegovi privrženci in dekleta v prvih vrstah sploh imela."Danes sem naredil neko neumnost, da nisem povsem 110-odstoten, a nič zato, čakam, da me ponese in da me pelje, zares komaj čakam," nam je razlagal Martin Janežič Buco, ko nam je kazal nekoliko poškodovan prst, ki pa mu kakih petnajst minut kasneje ni bil prav nič v napoto ali da bi kdo od 250-glave množice pod odrom lahko kar koli posumil, da bi bilo narobe.

Predstavili so novi album 4K in nekaj drugih koncertnih favoritov. FOTO: Miro Majcen

Pravzaprav so dejansko druščina glasbenikov, ki se en z drugim zelo dobro počutijo, so zares srčni prijatelji, tako v zaodrju kot na odru, kar se definitivno pozna. Vsak posebej in vsi skupaj, vsi za enega, eden za vse. Občutek bratstva pa je tako še toliko bolj očiten. Da zna vsak pokazati, da je resničen virtuoz, so nam dali vedeti mini izleti pri posameznih pesmih, ko so po vrsti stopali v ospredje s svojimi vložki, kar zagotovo prepriča tudi naključne firbce ne zgolj "hard core" oboževalce in, v Hamovem primeru, oboževalke.

Najbolj zavzete oboževalke so zasedle prve vrste. FOTO: Miro Majcen

"V tričetrt primerih ne vem, kaj točno bom počel in naredil na odru, saj se zanašam na občutek, ki ga imam, se pa skušam čimbolj približati skupnemu filingu. Imamo super album in vesel sem, da bomo prvič v živo zaigrali nekaj novih pesmi, s temi fanti mi je zelo zelo lepo," je svoje misli z nami delil briljantni kitarist Peter Dekleva. Ob poslušanju njihovih pesmi se tako človeku utrne, da ima pred seboj zasedbo, ki točno ve, kaj dela, a hkrati deluje nekoliko nepredvidljivo, saj je na vsaki točki vsak posameznik pripravljen zadeve obrniti in odpeljati nekoliko po svoje, kot ga pač lahko odpeljejo trenutni občutki na odru. Prav trenutki spontanosti z obveznimi elementi presenečenja, posrečenih Hamovih komentarjev ali pač neponovljivih glasbenih sladkorčkov, ki se zgodijo na vsakem koncertu, pa naredi vsak njihov nastop edinstven.

Možje v ogledalu, ki so tudi zasebno dobri prijatelji, kar se v naboljši možni meri kaže tudi na odru. FOTO: Miro Majcen