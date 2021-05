Hamo: Če si dober lažnivec, imaš prednost pred iskrenimi ljudmi

"Pesem Lažnivec je o človeku, ki je izgubil moralni kompas, ker na vsakem koraku poskuša malce prirejati resnico. Saj to vsi počnemo, na dnevni bazi, ko smo uvidevni drug do drugega, a gre za mikro laži, kar na koncu pripelje do tega, da si nepreklicno odstopil, pa še vedno si, nekaj ukradeš, pa se ti nič ne zgodi. Skratka, nobene prave odgovornosti. Če bi se tolikokrat zlagal v bendu, bi zelo hitro letel iz njega. Zagotovo ne bi kaj takega trajalo leta in leta," nam je bistvo pesmi slikovito razložil Matevž Šalehar Hamo .

Dokler družba lažnivce še spregleda, upanje še živi, ko pa se bomo z lažjo sprijaznili in jo sprejeli, bomo stopili velik korak v smer pr(e)opada. Hamo in druščina tako s pesmijo vse lažnivce legitimirajo in jih postavijo na plesišče resnice, kjer le-ti spoznajo, da niti sami ne vedo, kdo so, kaj je res in zato povedo in priznajo vse. Morda celo resnico.

"Politika me zanima ravno tako malo kot prej, a v zadnjem letu čutim potrebo po tem, da jo neprestano komentiram. Zavil bi jim vrat vsem skupaj, ne glede na njihovo orientacijo. Če bi meni menedžment tako upravljal bend kot politika našo državo, bi ga že štirikrat zamenjal. Ne bi preživeli, če bi nam toliko menjali strategijo koncertov, kot menjajo strategijo cepljenja. Trenutne politične sekte po koroni, upajmo, da ne bo več, ker so opravilno relativno nesposobni. Ne govorim zgolj o desnici, tudi o vseh, ki so na drugi strani. Mi smo izvolili neke ljudi, da bi se znali zmeniti, pa se ne znajo. Na vse možne inštance sem poslal, da bi se čim prej cepil, da bi lahko igral, pa so nekateri kolegi, petnajst let mlajši od mene, že cepljeni," je iskreno razmišljal Hamo.