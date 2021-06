'Ko sem žalosten, pišem pesmi, če sem srečen, se vozim z motorjem'

Hamo & Tribute 2 Love so vklopili spomin, izklopili kitare in se vrnili na začetek.

Mislim, da je trajalo kakšne tri mesece, ko se še nismo znašli. A potem so se začele kazati neke dobre stvari. Kar naenkrat sem imel proste vikende, kar se mi prej ni zgodilo dvajset let. Kar ni mi bilo jasno, kaj početi doma ob koncu tedna. Začel sem hoditi na izlete, zagrabila me je motoristika, ko greš sam, ko nikogar ne ogrožaš, voziš se počasi, uživaš, pot je pomembnejša od cilja. Tako smo prišli tudi do ideje, da posnamemo nove zadeve. Prej smo bili ves čas zasedeni zaradi koncertov, preganjal nas je čas, zdaj pa smo se lahko bolj osredotočili na svoje delo.

Morda smo bili vsi nekaj časa zamorjeni in nekoliko razočarani. Kdaj je potem v vas vzklila misel, da je treba nekaj narediti, da so se stvari potem začele dogajati?

Plošča Iz4Kani skorlajv vsebuje pesmi Lažnivec (povej ej), Lepe stvari, Naprej, Pomlad, Prva vrsta, Svoboda, Ta zadn Zemljan in Zbudi me iz dna.

Nismo nameravali objaviti enega koncerta, saj bi tako ali tako izbrali najboljše trenutke, ker je dejstvo, da se mora uskladiti 75-članska ekipa. A načrt je propadel, obstali smo, dokler se nismo vprašali, kaj bomo zdaj, kako naprej. Ko smo naredili nov načrt, nam je vse lepo steklo in posneli smo super ploščo. Šli smo v studio Metro in posneli ploščo v živo. Kakšno stvar smo imeli možnost tudi ponoviti, a smo poskušali čim manj nasnemavati, da smo ohranili to idejo o plošči v živo. Ker pa ni občinstva, je to "skorlajv". Jaz to primerjam z življenjem v koronačasih – je življenje, ampak je "skorživljenje".

Po mojem mnenju je to ravno tisti potrebni sprožilec, roki so vedno dobri. Ugotovili pa smo, da smo si sami postavili rok, očitno zato, da bi prišli v bolj domače okolje.

Ja, spomnim se tistih časov. Večkrat si zavrtim "izštekanega" Erica Claptona, si natočim viski ter igram kitaro z najboljšim bendom na svetu (smeh). Res sem si želel to posneti, saj imam fante, ki so tega sposobni – in zato smo se odločili to narediti. Seveda bi bilo še boljše, če bi imeli občinstvo, ki je naš šesti član. Korone bo konec, koncerti bodo in pravo "live" ploščo imamo še čas posneti. Smo še mladi in prožnega duha.

Je bila izštekana različica plošče na listi želja? Najbrž velja, da generacije iz 90. let prejšnjega stoletja zelo dobro poznamo serijo in albume MTV Unplugged.

Čas s svojimi ljudmi, družino in najbližjimi je postal pomembnejši in to bom poskušal nadaljevati, kar je vsekakor pozitivno. Kar zadeva glasbo, pa res ne bi pisal o tem, kajti ko bo konec, tega ne bo hotel nihče več poslušati. Sem pa na primer užival v čistem zraku, ko je bilo na cestah manj avtomobilov, kar pa ti da misliti, da lahko naredimo kaj, da bi naši otroci dihali čistejši zrak. Upam, da je ta čas pri kom porušil kakšno prepreko v glavi – pri meni jih je ogromno.

Pesmi so sicer nastale pred koronačasi – moje plošče so vse malce žalostne, ker pišem pesmi takrat, ko sem žalosten. Ko sem dobre volje, se vozim z motorjem (smeh). Vsaj v zadnjem času. Tečnoba je boljše stanje za ustvarjanje kot neka pretirana sreča. Tolažim se, da je na svetu še Nick Cave, ki je še bolj depresiven kot mi – v primerjavi z njim smo "žur bend", haha.

Prvi koncert načrtovane turneje ste imeli v začetku lanskega leta v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Za koncert ste dejali, da je bil eden najlepših v vaši karieri, čeprav je bilo menda tudi kar nekaj treme, kajne?

Absolutno. Nič kaj dosti se ne da "blefirati". Okoli 280 ljudi sedi zelo blizu tebe, meter in pol za teboj ter tri metre pred teboj so ljudje. Ne moreš se "izmazati", če si nekaj "zafrknil" in te vsi v skupini pogledajo, hkrati pa je to videla tudi vsa dvorana. In prav to naredi "špil". Prav napake imajo svoj čar. Zato rad poslušam Stonese, ki so jih polni. Takšno je pač življenje, ni perfektno.

Ste torej pod pritiski, da je vedno treba ušpičiti nekaj novega, ali izkušnje delajo svoje?

Greš proti nečemu, v kar si prepričan. Saj tudi eksperimentiramo, a približno vemo, kaj bo to povzročilo. Ampak ne na silo. V resnici ni treba "pogruntati" česa novega, glasba je za to, da se imamo "fajn". Tako mi na odru kot ljudje pred njim. Če pa se je že zgodilo nekaj novega, je to samo dodatna prednost.