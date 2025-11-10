Hamo & Tribute 2 Love so izdali novo pesem za adventni čas

Hamo je s Tribute 2 Love izdal novo pesem za adventni čas z naslovom S tabo je lepo. "To je en tak 'ljubavni songič', ki bo ogrel srca v tem adventnem času," nam je zaupal glasbenik Matevž Šalehar Hamo.
Za ljubezensko pesem, ki se poglablja v odnos, so posneli tudi videospot, v katerem glavno vlogo zaigrata Martin Janežič Buco in Liza Marijina, ki je zaigrala tudi v naši priljubljeni seriji Ja, chef!. "Jaz imam zelo majhno vlogo, jaz sem samo prijatelj od Bucota," je dejal Hamo in se pošalil: "Ko so igralski talent delili, jaz nisem bil v tej vrsti, Buco je res dober."
Video so pod taktirko režiserja Martina Drakslerja posneli v gostilni na obrobju prestolnice, kjer so že tako nekoliko nostalgični retro ambient nadgradili s toplo božično kuliso. "Spot gre nekoliko v drugo smer, ne sledi popolnoma skladbi, je pa dodobra zajel njeno sporočilo. Rdeča nit je božična romanca med glavnima likoma, ki se spoznata za šankom, prijatelji iz benda pa smo tam predvsem za moralno podporo prijatelju," je dodal Hamo.
