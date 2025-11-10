Hamo & Tribute 2 Love so izdali novo pesem za adventni čas

Hamo s Tribute 2 Love predstavlja novo sezonsko pesem – poimenoval jo je Hamov zimski stiskač za adventni čas z naslovom S tabo je lepo. To je drugi komad s prihajajočega albuma, s katerim bodo proslavili 20. obletnico skupnega ustvarjanja. Pesem, pravi Hamo, je kot nalašč za ta čas, ko je lepo imeti koga ob sebi, da se lažje prebiješ do januarja.

Hamo je s Tribute 2 Love izdal novo pesem za adventni čas z naslovom S tabo je lepo. "To je en tak 'ljubavni songič', ki bo ogrel srca v tem adventnem času," nam je zaupal glasbenik Matevž Šalehar Hamo.

icon-expand FOTO: Tadej Kreft

icon-expand FOTO: Maša Medica

icon-expand FOTO: Maša Medica



Hamo & Tribute 2 Love icon-picture-layer-2 1 / 3

Za ljubezensko pesem, ki se poglablja v odnos, so posneli tudi videospot, v katerem glavno vlogo zaigrata Martin Janežič Buco in Liza Marijina, ki je zaigrala tudi v naši priljubljeni seriji Ja, chef!. "Jaz imam zelo majhno vlogo, jaz sem samo prijatelj od Bucota," je dejal Hamo in se pošalil: "Ko so igralski talent delili, jaz nisem bil v tej vrsti, Buco je res dober."