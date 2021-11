Hamo & Tribute 2 Love: Ljubezen se ne ozira na barve, prepričanja, raso

Zasedba Hamo & Tribute 2 Love je za prihajajoč praznični mesec izdala novo skladbo z naslovom Vse lepo za vse. Kot pravijo, prihaja v času, ko jo najbolj potrebujemo, zato upajo, da bo ljudi ob poslušanju združevala, povezava, jih ogrela, morda pa med kom tudi zanetila iskrico ljubezni. S pesmijo so začeli kampanjo za leto 2022, ki so ga poimenovali leto 'lubezni'. Obarvano bo s številko 22, ki jo bo v naslovu nosil tudi njihov prihajajoč album.

"Že dve leti živimo po diktatu viroze, ki je izdatno izčrpala našo dovzetnost za iskanje pozitivnih in lepih trenutkov v življenju. Razsoljujemo se na vseh koncih, prepir je postal vrednota, kazanje s prstom nacionalni šport, zavzemanje strani pa splošna praksa. Tega je preveč … in predvsem dovolj! Ljubezen se od tega distancira," opozarja skupina Hamo & Tribute 2 Love, ki predstavlja praznično pesem Vse lepo za vse. Ob tem pravijo, da skladba prihaja v času, ko jo najbolj potrebujemo, zato ji ne gre očitati presladkih podtonov. Po njihovem so presladki zgolj zato, ker jih okušamo v zelo grenkih časih.

Hamo & Tribute 2 Love predstavljajo prvo praznično pesem. FOTO: Jure Ogrin

Skupina, posvečena ljubezni, slednjo v zadnjem času pogreša. Želijo si, da bo njihova glasba to čustvo vrnila med ljudi: "Ljubezen kot vedno poskuša združiti. Ljubezen se ne ozira na barve, prepričanja, raso, partizane in nepartizane. Ko se vname iskrica ljubezni, tudi epidemija raznolikosti postane harmonija enakosti. In Vse lepo za vse je takšna pesem; pesem, ki združi, poveže, zaljublja: cepljene in necepljene, rdeče in bele, črne in srebrne." Frontman Matevž Šalehar - Hamo pa ob tem dodaja: ''Za vse dejansko pomeni za vse. Vsem nepreklicno pomeni vsem! In tako je bilo že od nekdaj, le da smo v teh časih na to malce pozabili."

Hamo & Tribute 2 Love so za svoj prvi praznični singel Vse lepo za vse posneli tudi videospot. Ljubezenska zgodba se odvija po nareku pesmi. V glavni vlogi tokrat blesti njihov bobnar Buco, za katerega menijo, da je z ekranizacijo skladbe pokazal, da njegov talent niso samo tolkala in bobni, ampak je rojen tudi za oskarja. Z izredno obrazno mimiko nas popelje v ljubezensko zgodbo, v njegovo dvojino, ki se dogaja v božičnem času. V videospotu lahko spremljamo, kako poteka Bucov 24. december; s koledniki, smrečico in vsem, kar sodi v ta praznični čas. V glavni ženski vlogi se mu je pridružila Izla Bučar, ki je dodalo piko na i diabetičnemu zapletu zgodbe. "Če ste že pogrešali božične odtenke in radosti v slovenskih spotih, si za tega pripravite odmerek inzulina. Buco in Izla sta slajša od medu," pred ogledom svetuje ljubljanska zasedba.

Bobnar Buco je glavna zvezda videospota. FOTO: Jure Ogrin