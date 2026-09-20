Hamo & Tribute 2 Love z oboževalci že drugič obeležili okrogli jubilej

Hamo & Tribute 2 Love so po koncertu v Kinu Šiška 20. obletnico obeležili še s koncertom v Kranju. Res je, da imajo ob okroglem jubileju za seboj bogato glasbeno pot in nešteto nepozabnih trenutkov, a njihov duh ostaja izjemno mladosten. "Počutim se samo navzven postaranega, ker smo bili ravno danes na tonski vaji tako noro otročji, da sem šel preverit emšo," nam je povedal Matevž Šalehar - Hamo .

Tudi v prihodnost zrejo z veliko ustvarjalnega zagona, saj idej in načrtov za nova glasbena poglavja še zdaleč ne manjka. "Začrtal sem novo smer: eko romantika in temu se zdaj posvečam – rešujem planet. Ne, šala, pišem komade," je dejal vokalist in kitarist Hamo ter dodal: "Na stara leta mi je zdaj že jasno, da bo glasba moja življenjska ljubezen. V vseh izletih, ki sem jih imel zaradi posla ali česarkoli, sem se vedno vrnil h glasbi, bila je konstanta."