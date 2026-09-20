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Glasba

Hamo & Tribute 2 Love z oboževalci že drugič obeležili okrogli jubilej

Ljubljana, 20. 09. 2026 16.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik +1
Hamo & Tribute 2 Love

Hamo je po dvajsetih letih kariere vendarle priznal: glasba je ljubezen njegovega življenja. K njej se vrača, njej ostaja zvest. Je pa hkrati odkril novo strast – eko romantiko.

Hamo & Tribute 2 Love so po koncertu v Kinu Šiška 20. obletnico obeležili še s koncertom v Kranju. Res je, da imajo ob okroglem jubileju za seboj bogato glasbeno pot in nešteto nepozabnih trenutkov, a njihov duh ostaja izjemno mladosten. "Počutim se samo navzven postaranega, ker smo bili ravno danes na tonski vaji tako noro otročji, da sem šel preverit emšo," nam je povedal Matevž Šalehar - Hamo.

Preberi še Hamo & Tribute 2 Love obeležili 20. obletnico delovanja

Tudi v prihodnost zrejo z veliko ustvarjalnega zagona, saj idej in načrtov za nova glasbena poglavja še zdaleč ne manjka. "Začrtal sem novo smer: eko romantika in temu se zdaj posvečam – rešujem planet. Ne, šala, pišem komade," je dejal vokalist in kitarist Hamo ter dodal: "Na stara leta mi je zdaj že jasno, da bo glasba moja življenjska ljubezen. V vseh izletih, ki sem jih imel zaradi posla ali česarkoli, sem se vedno vrnil h glasbi, bila je konstanta."

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Hamo Matevž Šalehar Hamo & Tribute 2 Love glasba

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