Hamo z novim albumom opominja tudi na ljubezen do okolja

Kar tri večere zapored je Hamo s skupino Tribute 2 Love razprodal dvorano v ljubljanskem Trnovem. Priložnost je bil novi album 4K, njegova rdeča nit pa kot vedno seveda ljubezen. Tokrat tudi do okolja in naše matere narave. A trije razprodani koncerti niso tisto, kar je Hamota najbolj presenetilo. Deset dni po neuradnem izzidu albuma so nekateri namreč že znali vsa besedila.