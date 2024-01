Hamo: Začeti se moramo lepše obnašati

Hamo & Tribute 2 Love so izdali novo pesem in spot z albuma, ki so ga poimenovali 22. Naslov pesmi je Ideje boga. Album je sicer že izšel leta 2022 na vinilu in lani na CD-ju, letos izide še v digitalni obliki.

OGLAS

Hamo & Tribute 2 Love predstavljajo videospot za pesem, ki so jo poimenovali Ideje boga. Gre za koncertni video, ki je nastal lani, z njim pa se že pripravljajo na naslednjega, ki bo februarja v ljubljanski Cvetličarni. "Pesem sporoča, da se dogajajo slabe stvari. Če bomo še naprej delali tako, kot delamo, potem lahko dvignemo roke s tega sveta in se nehamo ukvarjati z njim, ker to ni prava pot. To je umetnik hotel sporočiti," je ob izidu povedal Matevž Šalehar-Hamo, ki je odločitev, zakaj so se odločili za koncertni videospot pojasnil: "Če bi zdaj delali spot za komad, ki je res apokaliptičen, bi potrebovali jedrski prah, eksplozije, neko apokalipso in to nismo mi. Po drugi strani pa je kanček optimizma, zato smo spot sestavili kot napovednik koncerta za Lubezen, kjer vidiš množico ljudi, ki se imajo lepo in plešejo na apokaliptičen komad, kar se nam zdi dobra protiutež. Mi se v resnici še vedno borimo za ljubezen in mislimo, da bo na koncu zmagala, ampak se moramo začeti lepše obnašati."

Hamo: "Če bomo še naprej delali tako, kot delamo, potem lahko dvignemo roke s tega sveta in se nehamo ukvarjati z njim, ker to ni prava pot." FOTO: POP TV icon-expand

In kaj delamo narobe, da se je treba lepše obnašati? "To, da po televiziji gledamo vojne in jih ne komentiramo, za začetek. Že v osnovi se mi zdi, da smo postavili tezo, da je vojna zaradi teh in onih, v resnici pa smo mi tisti, ki to spremljamo, gledamo in smo tudi krivi za vse vojne, ker odkrito rečemo, da je kriv on, namesto mi. To je naš vzvišen položaj in v resnici se zaradi tega vojne začnejo. Raje se delamo, da nekaj ne obstaja. Hollywood nam prepoveduje goloto, v resnici pa lahko streljaš in glave sekaš, kar je tako zelo očitno zanikanje. Ni problematično otrokom kazati orožja, problem mu je kazati golo telo," pravi Hamo.