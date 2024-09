Hans Zimmer znova na evropsko turnejo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Možakar se ga je pošteno nadelal in se je na parkirišču ulegel v avto. Mimo pride policist, potrka po oknu in vpraša: ''Kaj pa delate v avtu na parkirišču?'' Možakar odgovori: ''Parkiral sem se.'' Policist: ''Pa niste vi avto, da bi se parkirali.'' Možakar: ''Tudi vi niste pajk, da bi me odpeljali!''