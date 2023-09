Happy Ol' McWeasel: Na mariborskih ulicah so končale tri torte

Happy Ol' McWeasel s svojimi stilsko prepoznavnimi folk punk rock komadi navdušujejo že več kot 15 let; vse od 17. marca 2007, ko so nastali in postali tisti akrobatski in glasen mariborski band, ki znova in znova spraši epske koncerte, preseneča z mednarodnimi dosežki ali posname unikatne in zabavne spote za skladbe, ki so mnogokrat v svojem bistvu vse prej kot samo zabavljaške.

Happy Ol' McWeasel so marca letos izdali tretji album, ki so ga poimenovali Such is Life. Vse od njegovega izida dalje so se intenzivno koncertirali tako doma kot v tujini in vmes presenetili še z novico, da je njihova priredba skladbe Danny Boy na voljo tudi znotraj video igre Call of Duty.

Kot pravijo, se za njih v teh začenja nekaj premora po koncertnem ciklu in začeli načrtovati nove korake, med njimi je tudi predstavitev novega videospota za pesem On The Run, v katerem šegavo prikažejo dve od svojih plati – tisto resno v besedilu skladbe, tisto zabavno pa v njenem videu. Namesto polen pod noge ti življenje včasih lahko servira kaj sladkega – tudi v obliki torte direktno v obraz. "Na poti življenja te lahko doleti marsikaj, bistvo pa je, kako sam na to odreagiraš. Dostikrat ponavljamo, da se mi neradi vdamo, in vedno poskušamo maksimalno izluščiti iz vsega. Tokrat nas je doletela torta, torej so slajše skrbi, ampak tek ni bil nič kaj krajši," opisuje situacijo pevec Gregor Jančič.

icon-expand Happy Ol' McWeasel predstavljajo videospot za pesem On The Run. FOTO: Sami Rahim

Energičen band tokrat predstavlja mladosten, navihan, direkten in akcijski videospot z nepričakovanim zapletom in njegovo posledico, divjem teku po mestnem središču. "Tokrat smo se odločili za tehnično zahteven pristop, snemanje videospota v enem samem prizoru. Ta one shot video' je bil posnet v živahnem središču Maribora, kar mu daje dodatno, avtentično dinamiko. Med snemanjem se, poleg nas, v kadrih pojavljajo tudi naključni mimoidoči, kar doprinese k energiji in pristnosti spota," o spotu za On the Run pravijo Happy Ol' McWeasel, Jančič pa dodaja: "Tako je tudi življenje, ko smo danes zjutraj vstali, nismo vedeli, kaj nas bo pričakalo. Lahko si nekaj zaželiš, ampak se to morda ni zgodilo. Enako je tudi v spotu. Rekli smo, naj prižge kamero, mi pa smo na situacije skozi tek reagirali tako in drugače."

icon-expand Razširjena ekipa Happy Ol’ McWeasel. FOTO: Arhiv izvajalca