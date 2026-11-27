Skupino Happy Ol' McWeasel širša javnost bolj pozna po poskočnih ritmih, sedaj pa predstavljate na novo predelano After All. Zakaj želja po novi različici in zakaj ste se odločili, da bo v bolj intimni, umirjeni verziji?

Ko je bila pesem še v nastajanju, je bila pravzaprav zamišljena v bolj akustični, umirjeni različici. Ker se na albumu takrat nismo odločili za to smer, smo se je zdaj ponovno lotili, saj smo čutili, da si takšno izvedbo zasluži. Po drugi strani pa je pesem kar klicala po sodelovanju, predvsem v obliki dueta. No, pa tudi naš kitarist je dobil novo priložnost, da se oddolži za napačno odigran akord v originalni izvedbi (smeh).

Happy Ol' McWeasel predstavljajo na novo predelano After All. FOTO: Neža Jančič

K sodelovanju ste povabili pevko Helo Hart. Kdo je ona, kako ste se našli in zakaj ste jo izbrali?

Sodelovanje s Helo se je zgodilo po čistem naključju. Hela je mlada profesionalna pevka in igralka, ki živi v Londonu. Sprva smo jo prosili, da za nas posname pilotne vokalne linije, ki bi jih kot referenco predstavili eni izmed slovenskih pevk, s katerimi smo razmišljali o sodelovanju. No, njeni vokali so nas tako navdušili, da smo se na koncu odločili kar zanjo! Seveda smo si pred tem najprej dali en pošten focen v smislu: Kaj se gremo, halo?! Pa to je to! Šele nato smo jo vprašali, ali bi bila pripravljena z nami sodelovati tudi zares, tokrat v ospredju. In na našo srečo je rekla – ja!

Happy Ol' McWeasel so k sodelovanju povabili pevko Helo Hart. FOTO: Neža Jančič

Skladba ima tudi videospot. S kom ste sodelovali in kdo je naredil zasnovo zanj?

Res je. In prvič se nam je zgodilo, da smo za snemanje videospota potrebovali tudi letalo. Za sodelovanje smo se odločili s Tomažem Praunseisom, našim dolgoletnim prijateljem, s katerim smo v preteklosti uspešno sodelovali že pri številnih videospotih. Pod produkcijo se tako podpisuje Jaganath Produkcija, medtem ko smo zgodbo in estetiko videospota kovali skupaj, McWeasli in Tomaž.

Zanimiv del zgodbe pa je stena sredi njive ... Predvsem takrat, ko je nimaš, nekdo pa predlaga, da bi celotna ideja videospota slonela prav na njej. Kaj zdaj? Ja, nič. Pokličeš basista od Alo!Stari: "Ej, Matej, imaš plac? OK, imaš čas? Aleš bo prišel do tebe in bosta zgradila steno. Do kdaj? Do jutri." In tako smo dobili steno (smeh).

Ker je vključeno perje, imate zagotovo kakšno zanimivo anekdoto s snemanja.

S perjem pravzaprav nimamo nobene posebne prigode, se pa ravnokar iz ene od ljubljanskih blagovnic javlja Primož in pravi, da si kupuje novo puhovko. Lahko pa zatrdimo, da so vse gosi v Rušah ostale žive, haha.

After All je drugi singel novega albuma. Kdaj ga lahko pričakujemo in kaj zanj pripravljate? Kako daleč ste sicer z njim?

Zaenkrat lahko povemo le to, da je to to od cartanja za ta denar. Naslednji komad bo šus! Tako da pripravite in se stiskajte, dokler se še lahko, ker boste ob naslednjem noreli in plesali!

Happy Ol' McWeasel so za potrebe snemanja na polju postavili steno. FOTO: Neža Jančič

Prihodnje leto bo za vas 'praznično', saj praznujete okroglih 20 let delovanja. Kako ste se v dveh desetletjih spremenili in kaj bo ostalo po dodatnih dveh še vedno isto?