Happy Ol' McWeasel: Že stoletja nemo opazujemo, kako svet tone

Happy Ol' McWeasel , akrobatski, glasni folk punk rock band, bo 17. marca izdal novo ploščo z naslovom Such is Life, še prej pa v svet pošilja skladbo in videospot 100 Years. Skupina pravi, da s pesmijo nastavlja ogledalo človeštvu: "Že stoletja nemo opazujemo, kako svet tone, in se ga niti ne trudimo spremeniti. Že stoletja se borimo drug proti drugemu in ne vidimo, da smo v resnici bratje in sestre. Že stoletja se pustimo manipulirati in razdvajati za dobrobit peščice, ki se masti na nesreči drugih. Dovolj je – tukaj smo in zdaj imamo priložnost naš svet spremeniti na bolje. Čez stoletja nas ne bo več, svet pa bo tak, kakršnega bomo pustili za sabo." Animirani videospot, ki ga je naredil Tomaž Praunseis , si lahko ogledate spodaj.

Naš najbolj 'irski' band se trenutno intenzivno pripravljajo na izid svojega tretjega studijskega albuma. Stilsko prepoznaven, Vizlovski, a hkrati poln svežine, novih glasbenih teritorijev in izzivov prinaša 13 skladb, med katerimi so nekatere že predstavili svojim poslušalcem (Last Good Chance, Mickey Lad, See You Tomorrow, Break Them Bones).

Happy Ol' McWeasel je folk punk rock band, ki je nastal 17. marca 2007. Zares pa so se združili nekaj dni prej, da so se pripravili na svoj prvi koncert na St. Patrick's Day. Sprva so se definirali kot keltski punk band in igrali muziko, ki intenzivnost punk rocka meša s tradicionalnimi (pretežno) irskimi melodijami in napevi. Njihov prvi album No Offence iz leta 2012 je, poleg večinoma avtorskih skladb, vseboval tudi nekaj priredb irskih tradicionalnih, že naslednji, Heard Ya Say! iz leta 2015, pa je bil izključno njihov. Vizli so nekje na svoji poti odložili kilte in se oddaljili od celtic punka ter se danes definirajo kot folk punk rock skupina, ki jo sestavlja sedmerica: Gregor Jančič (vokal), Martin Bezjak (violina), Primož Zajšek (harmonika), Aleš Voglar (bobni), Aleš Pišotek (kitara), Matej Kosmačin (bas kitara) in Timi Krajnc (bendžo, akustična kitara).