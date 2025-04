Harmonikar Robert Goter bo za 40. obletnico postavljal Guinessov rekord

Priznan velenjski glasbenik, tudi svetovni prvak v igranju diatonične harmonike, bo v času med 1. in 4. aprilom, ob 40-letnici igranja, skušal podreti Guinessov rekord v najdaljšem igranju harmonike. Trenutni rekord drži Christelle de Franceschi iz Francije in je neverjetnih 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Dogodek bo tudi dobrodelno obarvan, saj bo Robert Goter med igranjem zbiral sredstva za Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin.

Robert Goter je v preteklosti organiziral že veliko koncertov, zato se je odločil, da bo ob podpori Mestne občine Velenje letošnjo okroglo obletnico zaznamoval s podiranjem Guinessovega rekorda z dobrodelno noto. S to gesto bi se rad zahvalil tudi lokalni skupnosti in državi za vso pomoč pri njegovi glasbeni karieri do sedaj.

Podviga so se lotili že trije Slovenci. Avgusta leta 2012 je Zoran Zorko igral harmoniko 35 ur in 32 minut, novembra istega leta je Martin Težak igral kar 36 ur, 56 minut in 36 sekund. Leta 2023 je Anže Krevh podrl rekord Francozinje Christelle de Franceschi s časom 53 ur, 53 minut in 53 sekund, vendar ga je Christelle de Franceschi že mesec kasneje premagala in rekord vrnila nazaj v Francijo s časom 75 ur, 26 min in 8 sekund, v letu 2024 pa rekord še povišala na 80 ur 53 min in 28 sekund. Goter si želi rekord vrniti v Slovenijo in hkrati s tem pričarati tudi nekaj čarobnosti otrokom, ki se bodo lahko z zbranimi sredstvi odpravili na počitnice.

"Tega podviga se lotevam zato, ker obeležujem 40. obletnico igranja diatonične harmonike, v preteklosti sem organiziral veliko koncertov in dogodkov, hotel pa sem, da je letos nekaj posebnega in drugačnega. Zato sem se odločil za podiranje Guinessovega rekorda v najdaljšem igranju na harmoniko," nam je pred podvigom povedal harmonikar, ki je prepričan, da rekord spada v našo državo."Harmonika je naš nacionalni inštrument in ta rekord spada v Slovenijo. Najtežje bo, ker ne bom veliko spal, ampak glede na to, da je moje igranje že na nek način avtomatizirano in lahko igram tako kot Martin Strel spi in plava, lahko jaz spim in igram. Uporabil bom te čarobne lastnosti in podrl rekord," je dodal.

Zanj bodo v teh štirih dneh poskrbeli tudi maser, fizioterapevt in kuhar, saj ta podvig zahteva veliko organizacije in priprav, zahtevna pa bo tudi sama izvedba. Kaj pa želi s svojim projektom sporočiti mladim? "Biti želim vzgled in narediti dobro delo, kajti harmonika je naš nacionalni inštrument in lahko smo ponosni na to," je odgovoril harmonikar. In še pravila: Med vsako posamezno pesmijo ima 30 sekund pavze. Vsaka pesem mora biti dolga najmanj 2 minuti. Znotraj 4 urnega programa se pesmi ne smejo ponavljati. Komisija mora biti najmanj 6-članska, on ima 12-člansko komisijo. Vsako uro pridela 5 minut čiste pavze, ki jo lahko izkoristi za oddih. Če igra 3 ure skupaj, pridela 15 minut pavze. Pavze, ki jih ne izkoristi, se prenesejo v nadaljevanje in jih lahko izkoristi pozneje. Velenjčan je leta 1999 na svetovnem prvenstvu v Monsanu pri Anconi v Italiji osvojil naslov absolutnega svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko.