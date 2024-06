Harpier so povsem novi val angažiranega slovenskega indie rocka, nov singel z naslovom Ali je kdo, pa je njihov tretji po vrsti. In kot sami pravijo najboljši doslej. Zasedbo sestavljajo kitarist Peter, basist Darjan in bobnar Nik ter vokalist in kitarist Matija, ki je ob izdaji med drugim razkril tudi, kje je nastalo besedilo za novo pesem.

"Če me spomin ne vara, je bilo besedilo po hitrem postopku napisano na wc-ju. Saj veste, tam imamo po navadi varno cono, kjer lahko v miru strnemo misli in se malo sprostimo," je o procesu nastajanja besedila za novo pesem Ali je kdo povedal pevec in kitarist Matija. "Malo sem se zamislil o mlajšem sebi in se vprašal, ali je kdo, ki bi mi takrat kaj povedal, da bi mi bilo mogoče malo lažje. In prav je, da ga ni bilo. Vse slabe izkušnje, napake, slabe osebnostne lastnosti, obžalovanja, skomine. Vse to je del osebnostne rasti. In dokler si iskren sam do sebe, priznaš svoje napake in vidiš, da je pri določenih stvareh prostor za napredek, potem to pomeni, da še vedno rasteš."

Harpier z novim singlom: Besedilo je bilo napisano na stranišču FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Matija je že od prvega demo posnetka dalje verjel v pesem. "Nato je prišlo snemanje v studiu in po koncu instrumentalnega snemanja je vse zvenelo super, le manjkalo mi je nekaj tiste čarovnije, ki sem jo čutil ob nastajanju pesmi. In potem je prišla noč snemanja vokalov in ta noč je v zraku nosila nekaj posebnega," se je spominjal. "Po dolgem času se mi je uspelo otresti stresa in prišel sem v studio sproščen. Matej Gobec me je vprašal kaj bova posnela in rekel sem dajva, danes je pravi dan za ta komad. Tako noro sva uživala v ustvarjanju, ideje so letele kot dež in ko sva okoli pete ure zjutraj poslušala, kar sva posnela, komada nisva mogla nehati poslušati."