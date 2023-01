Harry Styles bo pel na letošnji podelitvi grammyjev.

Na podelitvi letošnjih grammyjev bo nastopil Harry Styles , poleg njega pa še številna druga zvezdniška imena, kot so Bad Bunny , Mary J. Blige in Lizzo . Poleg glasbenih nastopov bo občinstvo zabaval voditelj Trevor Noah , ki bo prireditev vodil že tretje leto zapored.

O dobitnikih grammyjev, ki so med najbolj zaželenimi glasbenimi nagradami na svetu, odloča približno 13.000 članov Ameriške diskografske akademije (US Recording Academy). Največ nominacij ima Beyonce, sledijo ji Kendrick Lamar, Adele in Brandi Carlile. Harry Styles je bil nominiran šestkrat. Ameriškim glasbenikom Dr. Dre (57), Missy Elliott (51) in Lil Wayne (40) naj bi organizatorji nekaj dni pred podelitvijo grammyjev podelili posebna priznanja.