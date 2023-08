Harry Styles del dobička od turneje prispeval v dobrodelne namene

Svetovne turneje britanskega zvezdnika Harryja Stylesa se je udeležilo več kot 5 milijonov oboževalcev, del dobička pa je pevec namenil dobrodelnim organizacijam. 5,9 milijona evrov je razdelil med dobrodelne in neprofitne organizacije, kot so Planned Parenthood, Save the Children, Black Minds, Choose Love, Sydney Zoo in Every Town for Gun Safety, navaja Sony Music.

Stylesova turneja z naslovom Love on Tour se je začela septembra 2021 in končala julija letos v Italiji. Glasbenik je v skoraj treh letih nastopal kar 173-krat, med drugim v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu, Južni Ameriki, Evropi, Aziji in Avstraliji. Turneja se je v glasbeno zgodovino zapisala kot četrta najbolj dobičkonosna turneja vseh časov, piše revija People.

"Turneja Love on Tour je bila ena izmed najboljših izkušenj v mojem življenju. Hvala mojemu bandu in celotni ekipi, ki je zadnjih nekaj let naredila tako posebnih. Bilo mi je v veliko veselje," je 29-letni Harry po zadnjem nastopu napisal na družbenem omrežju. "Hvala vsem, ki so nas prišli poslušat. Sem izjemno srečen in vesel, in to prav zaradi vas. Dali ste mi spomine, ki jih bom nosil s sabo vse življenje. Hvala za vaš čas, za vašo energijo in ljubezen. V čast mi je bilo igrati za vas," je zaključil.