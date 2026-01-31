Naslovnica
Glasba

Harry Styles hiti v prihodnost

Ljubljana, 31. 01. 2026 11.04 pred 15 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Parvani Violet nas hvaležno ogrinja

HARRY STYLES - Aperture

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ostati progresiven potrjuje pogum. Še posebej ritmično docela nenavadna sveža uspešnica Harryja Stylesa, v zadnji dekadi najuspešnejšega britanskega glasbenega solista, se odkrito dobrika lanskemu izpadu Kevina Parkerja oz. njegovega projekta Tame Impala. Ob tem Aperture vključuje tudi trance, proti koncu pa že resno acid esenco. Pri čemer je senzibilen produkcijski ključ Kida Harpoona milenijsko zadržanemu Stylesu vnovič omogočil nič kaj ekspeditivno ali utrujajočo pevsko vajo. Pop futurizem z razlogom.

Ocena: 5

PARVANI VIOLET - Faux Fur

Parvani Violet tudi z novo singlično izpostavo potrjuje svojo jasnovidnost. Dotična traperska primavera izstopa že na pevkinem prvem albumskem delu Simboli, ki ga pretežno zaznamuje mičen neo-soul. Komad je oblikoval Pafko, mladi producent, vešč širokih glasbenih horizontov. Marsikdo bo obilo veselja in motivacije ob poslušanju Faux Fur našel tudi v dopadljivem besedilu. Zato posebej vabim k pozornosti, tokrat in kadarkoli nastopi Parvani Violet.

Ocena: 5

TOM MISCH - Sisters With Me

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zelo presenetljiva stilska sprememba. Tom Misch je prvoborec južno-londonskega jazzovskega kolektiva, v katerem delujejo tudi bobnar Yussef Deyes, pianist Kamaal Williams in drugi. Kitarist in pevec se je najprej predstavil kot funk-dobrovoljnež. Njegov premierni album Geography (2018) vključuje tudi fantastične instrumentalne vinjete. Zdaj se Misch ustavlja ob folk songu, ki ga je prefinjeno preoblikoval v pomenljiv pop song. Še posebej to velja za refren pričujoče uspešnice. Sisters With Me je po aranžmajskem tlorisu sorodna rednim eskapizmom Mischevega rojaka Deva Hynesa, bolj znanega kot Blood Orange.

Ocena: 4,5

ARRDEE - Yo Yo Yo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brightonski drillar še nima plana B. Zato po ustaljenem instinktivnem ključu pavšalno opisuje in zagrizeno flirta. Enako tudi v tej povratniški, ki se ji, očitno, ni namenilo niti kakšnega bolj umetelnega naslova. Ima pa Arrdee prirojen nasmešek in vrojeno angleško zlikavstvo. Zato tudi Yo Yo Yo, ki najavlja raperjev drugi album, postaja nekaj ravno prav zadovoljivega. Arrdeejev albumski prvenec Pier Pressure (izdan 2022) je skoraj dosegel vrh otoške lestvice, kar raperja zabava še zdaj.

Ocena: 3,5

Poslušalnica glasba album pesem HARRY STYLES
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
31. 01. 2026 16.50
Evo ga, spet on 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
Odgovori
+7
9 2
osiveli_ritmični_gimnastik
31. 01. 2026 20.42
Kiss Kiss.
Odgovori
-6
1 7
Diego14
31. 01. 2026 13.34
Evo ga...spet ta
Odgovori
+15
16 1
HardKore
31. 01. 2026 12.04
Sivonja spet na delu...
Odgovori
+7
9 2
Homer.Simpson
31. 01. 2026 11.28
Pozdravljeni dragi moji zvesti feni, nekdo je nekoč izjavil, da mora biti človek v bistvu zelo inteligenten, da sam zase ugotovi, da je pravzaprav neumen. To je uspelo ugotoviti celo tipom kot sta alfa mikić ali čale sale, temu modelu z nagravžnimi očali pa to očitno ne uspeva. Tako da, bog mu pomagaj, saj ne ve kaj dela. Čaw čaw sončki moji
Odgovori
+16
20 4
osiveli_ritmični_gimnastik
31. 01. 2026 12.00
Še en debilek komentar večnega nevoščljivega primitivca, čakam še na homofoben komentar Deigeja. Ampak ja, ko nekdo pljuva po tebi, veš, da delaš dobro, česar se sam prav dobro zavedam. Out, peAce.
Odgovori
-16
2 18
Diego14
31. 01. 2026 13.35
Ssshhhh...tiho bodi
Odgovori
+8
10 2
