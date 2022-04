Harry Styles in Lizzo navdušila na zaključku Coachelle

Drugi in poslednji vikend festivala Coachella je poskrbel za novo glasbeno poslastico. Harry Styles, eden od letošnjih treh glavnih nastopajočih na festivalu, je namreč zbrano množico presenetil z glasbeno gostjo Lizzo, s katero sta skupaj zapela vse od disko klasike 'I Will Survive' do prvega hita pevčeve skupine One Direction 'What Makes You Beautiful'.

Po tem, ko je med prvim vikendom pevec Harry Styles obiskovalce glasbenega festivala Coachella presenetil z legendarno Shanio Twain, s katero sta zapela pevkina hita Man! I Feel Like a Woman in You're Still the One, je priljubljeni Anglež tudi na drugem in poslednjem vikendu festivala poskrbel za novo glasbeno poslastico. icon-expand Harry Styles in Lizzo na Coachelli. FOTO: Instagram Ob prvih notah disko klasike I Will Survive se je na odru Coachelle Harryju namreč pridružila ameriška pevka Lizzo in takoj požela bučen aplavz vseh prisotnih. Glasbenika, odeta v ekstravagantni roza opravi, sta nato skupaj zapela pesem z naslovom What Makes You Beautiful, prvi hit skupine One Direction, ki je Stylesa kot najstnika izstrelila med zvezde. "Hvala za vabilo," se je Harryju kasneje na Twitterju zahvalila Američanka in z vsemi, ki na festival niso mogli priti, delila videoposnetek nastopa. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Mislim, da moje srce fizično žari, ker sta oba tako popolna," je pod pevkino objavo zapisala navdušena uporabnica, medtem ko je druga podala nekoliko bolj poglobljeno mnenje: "Predvidevam, da je bila izbira dveh popolnih skladb težek izziv. Izbrala sta pametno, saj sta s pomočjo pesmi oba pokazala svoj talent in simpatičen medsebojni odnos." "Hvala Coachella," se je na pozitivne komentarje kasneje odzvala pevka. "Včerajšnja noč je bila čudovita. Harry Styles je zaklad, božji dar rokenrolu. Svetloba, ki jo oddaja, je resnična in neskončna. Z njim je nastop pred tisoči gledalcev enostaven, ker sva prijatelja. Njegova ekipa je izvrstna. In ali lahko govorimo o Gucci plaščih? Se vidimo kmalu, kot je rekel Harry," je zapisala na svoj Instagramov profil. PREBERI ŠE Pevka Lizzo se je v družbi skupine BTS udeležila koncerta Harryja Stylesa Lizzo in Harry, ki sta v preteklosti že pela pesmi drug drugega, sta v duetu prvič zapela leta 2020, ko sta v Miamiju v sklopu Super Bowl vikenda nastopila s pevkinim hitom Juice. Februarja istega leta sta nato pozornost javnosti pritegnila s simpatično interakcijo na podelitvi nagrad brit, kjer se je s pomočjo uporabnikov na spletu rodilo prijateljsko ime 'Hizzo'. Oboževalci se po videnem na Coachelli sedaj sprašujejo, ali je morda nastopil čas tudi za uradno glasbeno sodelovanje dveh zvezdnikov?