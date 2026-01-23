Harry Styles izdal novo pesem in napovedal svetovno turnejo

Harry Styles je pred izidom novega albuma Kiss All The Time. Disco, Occasionally najavil svetovno turnejo s 50 datumi. S turnejo, ki nosi naslov Together, Together, bo gostoval v sedmih mestih, kar 30 večerov pa bo nastopal v dvorani Madison Square Garden v New Yorku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med majem in decembrom bo koncertiral še v Londonu, Amsterdamu, Sao Paulu, Mexico Cityju, Melbournu in Sydneyju, na odru pa se mu bodo kot gosti med drugimi pridružili Shania Twain, Robyn, Jorja Smith in Jamie XX. Vstopnice za koncerte bodo na prodaj konec meseca. Styles je četrti album začel napovedovati že decembra, album pa bo izšel 6. marca. Prvi singel Aperture je že na voljo za poslušanje na vseh pretočnih platformah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

31-letnik je pred tremi leti zaključil turnejo Love On Tour, od takrat pa se v javnosti ni veliko pojavljal. Svojo glasbeno pot je začel pri 16 letih, ko je prišel na avdicijo za šov X Factor, kjer je nastala skupina One Direction. Po njihovem globalnem uspehu se je leta 2017 podal na samostojno pot.