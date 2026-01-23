Naslovnica
Glasba

Harry Styles izdal novo pesem in napovedal svetovno turnejo

23. 01. 2026

Avtor:
K.Z.
Harry Styles

Britanski pevec Harry Styles je izdal prvi singel težko pričakovanega četrtega albuma in napovedal svetovno turnejo, ki obsega 50 datumov. Zvezdnik se po štirih letih tako vrača na glasbeno sceno z drugačnim, bolj elektronskim zvokom.

Harry Styles je pred izidom novega albuma Kiss All The Time. Disco, Occasionally najavil svetovno turnejo s 50 datumi. S turnejo, ki nosi naslov Together, Together, bo gostoval v sedmih mestih, kar 30 večerov pa bo nastopal v dvorani Madison Square Garden v New Yorku.

Med majem in decembrom bo koncertiral še v Londonu, Amsterdamu, Sao Paulu, Mexico Cityju, Melbournu in Sydneyju, na odru pa se mu bodo kot gosti med drugimi pridružili Shania Twain, Robyn, Jorja Smith in Jamie XX. Vstopnice za koncerte bodo na prodaj konec meseca. Styles je četrti album začel napovedovati že decembra, album pa bo izšel 6. marca. Prvi singel Aperture je že na voljo za poslušanje na vseh pretočnih platformah.

31-letnik je pred tremi leti zaključil turnejo Love On Tour, od takrat pa se v javnosti ni veliko pojavljal. Svojo glasbeno pot je začel pri 16 letih, ko je prišel na avdicijo za šov X Factor, kjer je nastala skupina One Direction. Po njihovem globalnem uspehu se je leta 2017 podal na samostojno pot.

Razlagalnik

Harry Styles je britanski pevec, tekstopisec in igralec, ki se je sprva uveljavil kot član fantovske skupine One Direction. Po razpadu skupine je uspešno nadaljeval samostojno kariero, znan je po svojem eklektičnem modnem slogu in mešanici pop, rock in funk glasbe. Njegovi albumi, kot sta 'Fine Line' in 'Harry's House', so dosegli velik mednarodni uspeh.

X Factor je bil britanski televizijski glasbeni tekmovalni šov, ki je temeljil na formatu 'The X Factor', ustvarjenem v Združenem kraljestvu. Cilj šova je bil najti nove glasbene talente, ki bi postali mednarodne glasbene zvezde. Tekmovalci so se potegovali za glasbeno pogodbo in možnost izida albuma. Šov je bil znan po svojih avdicijah, kjer so kandidati nastopali pred žirijo in občinstvom, ter po živih oddajah, kjer so se soočali z izzivi in izpadanjem.

Shania Twain je kanadska pevka in tekstopiska, ki je postala ena najuspešnejših country pop izvajalk vseh časov. Zaslovela je v 90. letih s svojimi albumi, kot sta 'The Woman in Me' in 'Come On Over', ki sta združevala elemente countryja, popa in rocka ter dosegla ogromno komercialno uspešnost. Njeni največji hiti vključujejo pesmi, kot so 'Man! I Feel Like a Woman!', 'You're Still the One' in 'That Don't Impress Me Much'.

Robyn (polno ime Robin Miriam Carlsson) je švedska pevka, tekstopiska in producentka, ki je znana po svojem edinstvenem slogu elektronske pop glasbe. Svojo kariero je začela v devetdesetih letih, vendar je mednarodno prepoznavnost dosegla v 2000-ih z uspešnicami, kot so 'Dancing On My Own' in 'Call Your Girlfriend'. Njena glasba pogosto združuje plesne ritme z iskrenimi in čustvenimi besedili, kar ji je prineslo kultno priljubljenost.

harry styles album turneja singel Aperture
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
