Harry Styles na Coachelli poskrbel za presenečenje in nastopil s Shanio Twain

Harry Styles je na nastopu v sklopu kalifornijskega festivala Coachella predstavil dva nova singla. Oboževalci so lahko prisluhnili novi pesmi As It Was , ob tem pa se zibali ob že poznanih hitih Watermelon Sugar, Golden in Woman . 28-letnik je dogajanje prvega večera zaključil z nastopom, ki se bo oboževalcem vtisnil v spomin, saj se mu je na odru pridružila Shania Twain.

Styles je, preden je pred občinstvo povabil starejšo kolegico, zapel tudi hit njegove nekdanje skupine One Direction What Makes You Beautiful. 56-letnica je nato predstavila svoji znani skladbi Man! I Feel Like a Woman in You're Still the One. Pevec je nato v družbi Twainove občinstvu zaupal spomin iz svoje mladosti: ''Moram vam povedati, medtem ko sem se kot otrok vozil v avtomobilu z mamo, me je ta gospa naučila, kako peti.'' V šali je dodal še, da ga je obenem naučila tudi, da so moški smeti in se obrnil k zvezdnici: ''Za spomine z mamo, ki si mi jih dala, pa ti bom večno hvaležen.''