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Glasba

Harry Styles podaljšal svetovno turnejo v leto 2027

London, 16. 09. 2026 14.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Harry Styles

Angleški pop zvezdnik Harry Styles je napovedal, da bo svetovno turnejo Together, Together podaljšal v leto 2027. Evropski del bo začel v Berlinu z dvema koncertoma, dva koncerta bo odigral tudi Italiji na antičnem prizorišču Circus Maximus v Rimu. Član nekdanje fantovske zasedbe One Direction je marca letos izdal svoj četrti studijski album.

Harry Styles je oboževalcem sporočil, da pripravlja nove datume za leto 2027 in hkrati napovedal, da bodo to zadnja mesta, ki jih bo obiskal v okviru aktualne turneje. Novico je razkril v sporočilu, v katerem se je tudi zahvalil za odziv na pretekle koncerte. Kot je zapisal, se mu je misel o podaljšanju turneje najprej zdela zastrašujoča, vendar je nastopanje v živo del njegovega ustvarjanja. Med drugim je sporočil še, da se veseli novih nastopov.

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Svetovno turnejo, ki jo je začel spomladi v Amsterdamu, bo prav danes nadaljeval v znamenitem newyorškem Madison Square Gardnu, kjer ima na sporedu 21 že razprodanih koncertov. Evropski del turneje prihodnje leto bo zaključil pred domačimi poslušalci na stadionu Wembley v Londonu.

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"Življenje umetnika je edino življenje, ki ga resnično poznam. To počnem že od svojega 16. leta in počutim se kot najsrečnejša oseba na svetu, da lahko te trenutke še vedno delim z vami," je zapisal Styles. Svoj četrti studijski album, s katerim se je podal na turnejo, je naslovil Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

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