Harry Styles podaljšal svetovno turnejo v leto 2027

Harry Styles je oboževalcem sporočil, da pripravlja nove datume za leto 2027 in hkrati napovedal, da bodo to zadnja mesta, ki jih bo obiskal v okviru aktualne turneje. Novico je razkril v sporočilu, v katerem se je tudi zahvalil za odziv na pretekle koncerte. Kot je zapisal, se mu je misel o podaljšanju turneje najprej zdela zastrašujoča, vendar je nastopanje v živo del njegovega ustvarjanja. Med drugim je sporočil še, da se veseli novih nastopov.

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Svetovno turnejo, ki jo je začel spomladi v Amsterdamu, bo prav danes nadaljeval v znamenitem newyorškem Madison Square Gardnu, kjer ima na sporedu 21 že razprodanih koncertov. Evropski del turneje prihodnje leto bo zaključil pred domačimi poslušalci na stadionu Wembley v Londonu.