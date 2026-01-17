Harry Styles potrdil izid novega albuma

Harry Styles se vrača. Pevec, ki se je pred štirimi leti umaknil z glasbene scene, je na družbenem omrežju potrdil, da je novi album pripravljen na izid, kot datum pa navedel 6. marec. Potem ko so se plakati s sloganom We Belong Together, kar v prevodu pomeni sodiva skupaj, pojavili v številnih mestih po svetu, je zvezdnik sporočil, da bo četrti album nosil naslov Kiss All The Time. Disco, Occasionally .

Na plošči bo 12 novih pesmi, kot izvršni producent pa se podpisuje Kid Harpoon. Album naj bi začel ustvarjati že pred tremi leti, avgusta 2024 pa so pevca opazili med prihodom v poslopje RAK Studios.

Kot je pred dnevi poročal New York Post, pa naj bi pevec podpisal pogodbo za gostovanje v ikoničnem Madison Square Gardnu, kjer je na zadnji turneji nastopil kar 15 večerov. Če gre verjeti govoricam, naj bi nastopal tudi v manchesterski Co-op Live Areni.