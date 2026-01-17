Harry Styles potrdil izid novega albuma

Harry Styles se vrača. Pevec, ki se je pred štirimi leti umaknil z glasbene scene, je na družbenem omrežju potrdil, da je novi album pripravljen na izid, kot datum pa navedel 6. marec. Potem ko so se plakati s sloganom We Belong Together, kar v prevodu pomeni sodiva skupaj, pojavili v številnih mestih po svetu, je zvezdnik sporočil, da bo četrti album nosil naslov Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Na plošči bo 12 novih pesmi, kot izvršni producent pa se podpisuje Kid Harpoon. Album naj bi začel ustvarjati že pred tremi leti, avgusta 2024 pa so pevca opazili med prihodom v poslopje RAK Studios.
Kot je pred dnevi poročal New York Post, pa naj bi pevec podpisal pogodbo za gostovanje v ikoničnem Madison Square Gardnu, kjer je na zadnji turneji nastopil kar 15 večerov. Če gre verjeti govoricam, naj bi nastopal tudi v manchesterski Co-op Live Areni.
Zadnji album, ki je nosil naslov Harry's House, je Styles izdal leta 2022, na njem pa so uspešnice As It Was, Late Night Talking in Music For A Sushi Restaurant. Nagrajen je bil za najboljši album leta tako z grammyjem kot nagrado brit.
