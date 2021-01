Harry Styles v družbi angleške igralke navdušil v novem videospotu

Na prvi dan novega leta je nekdanji član zasedbe One Direction predstavil videospot za pesem Treat People With Kindness. V ujemajočih oblačilih znamke Gucci sta zaplesala skupaj z zvezdnico britanske televizijske serije Fleabag, Phoebe Waller-Bridge in s sporočilom navdušila oboževalce.

Harry Styles je svoje zveste fane razveselil že na prvi dan novega leta in tako napovedal pestro glasbeno dogajanje. 26-letnik se v novem video izdelku za skladbo Treat People With Kindnesspojavlja z Phoebe Waller-Bridge, igralko in scenaristko, ki je za vlogo v humoristični seriji Fleabag prejela številne nagrade, med drugimi tudi zlati globus ter nagrado emmy. 

V videu sta odeta v enaka oblačila v belih tonih, ki jih krasijo številni bleščeči detajli. Ob koncu skladbe skupaj tudi zaplešeta, oboževalci pa so nad prikazanim navdušeni. Na omrežju Twitter so se že zvrstile številne pohvale na račun plesne točke in skladbe: ''Obseden sem z dejstvom, da je Harry zaplesal z nekom, ki mu je vizualno tako podoben, v tem krasnem suknjiču ...''je zapisal eden od oboževalcev, spet drugi je točko, v kateri sta oblečena skoraj enako, označil za 'legendarno'. 

Mnogo od njih je omenilo tudi, da je koncept najverjetneje zasnovan z namenom poudarjanja fluidnosti med spoloma. Phoebe je v spotu namreč prevzela rahlo moško vlogo, Harry se je postavil kot stereotipno ženska pevka, plesalci v ozadju pa so odeti v nevtralna oblačila. Glavna akterja tako drug drugemu predstavljata odsev v ogledalu. 

Styles se je v preteklosti že zatekel k videzu, ki nagovori tako moško kot žensko populacijo. Na zadnje je v obleki presenetil na naslovnici revije Vogue, ki je bila v trenutku razprodana, kasneje pa je sledil še ponatis.