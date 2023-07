Harry Styles v Italiji zaključil dvoletno turnejo

Z nastopom v RCF Areni v italijanskem mestu Reggio Emilia se je končala uspešna turneja angleškega zvezdnika Harryja Stylesa z naslovom Love on Tour. Na 169. koncertu turneje je Harry pred večdesettisočglavo množico končal poglavje, ki ga je odprl 4. septembra 2021 in zaradi velikega povpraševanja podaljšal v letošnje leto.

Na koncert k našim zahodnim sosedom je prišel tudi Harryjev dober prijatelj in podpornik James Corden, ki je pod odrom skupaj z oboževalci pel in plesal na zvezdnikove največje hite. Poleg voditelja so se koncerta udeležili tudi izvršni direktor družbe Sony Music Entertainment Rob Stringer, Harryjev bližnji sodelavec in kantavtor Kid Harpoon ter filmski producent Ben Winston. Očividci so v Italiji opazili tudi igralko Taylor Russell, domnevno dekle Harryja Stylesa.

Anglež je tekom slabih dveh let na odru doživel marsikaj, vse od težav z oblačili do predmetov, ki so leteli na oder. Pomagal je pri zarokah in razkrivanju spola dojenčkov. Na turneji je zbolel ter zdravil srčne rane po razhodu z Olivio Wilde. Na odru je gostil oboževalce in znane goste ter skupaj s celotnimi dvoranami, tudi varnostniki, plesal.