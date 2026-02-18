Harry Styles, se vidimo na sodišču: Cene vstopnic prešle mejo dobrega okusa

Vrtoglave cene koncertnih vstopnic, za katere oboževalci po svetu iz leta v leto odštejejo več denarja - tudi čez tisoč evrov, so realnost v zabavni industriji že dlje časa. Jezo in ogorčenje je nazadnje izzval priljubljeni britanski zvezdnik Harry Styles, ki je za letos napovedal koncertno turnejo Together, Together, cene vstopnic pa so na družbenih omrežjih povzročile vihar odzivov.

Harry Styles FOTO: Profimedia

"Harry, se vidimo na sodišču," so se šalili oboževalci in namignili, da je cena vstopnic 'kraja pri belem dnevu'. Standardna vstopnica na parterju je stala med 165 in 320 evri, za tiste dražje pa je bilo treba odšteti tudi 530 evrov in več. "Ironično je, da je Harry poimenoval svojo turnejo Together, Together (Skupaj skupaj), glede na to, da si 99 odstotkov oboževalcev teh cen ne more privoščiti," so se strinjali mnogi. Največ očitkov gre na račun razlik med poslušalci, ki jih nedostopnost koncertne izkušnje poglablja. 31-letni Harry seveda nikakor ni prvi ali edini, ki se sooča s plazom kritik na račun cen vstopnic, pred njim so veliko prahu dvignili tudi Adele, Taylor Swift, Beyonce, Billie Eilish, skupina Oasis in mnogi drugi. Sprožajo namreč vse glasnejšo javno debato o tem, kdaj je preveč - kdaj so cene vstopnic predrage za večino glasbenih navdušencev in ali ni bistvo glasbe prav izvajanje v živo, ki bi moralo biti dostopno vsem? V članku smo raziskali, kaj zajema cena vstopnic, zakaj se koncerti spreminjajo v drage spektakle in jih primerjali s slovenskim trgom.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Adele na turneji Adele’s European Tour. Profimedia

Taylor Swift na turneji The Eras Tour. Profimedia

Po poročanju avstrijskih medijev, naj bi se Taylor Swift vrnila na Dunaj. Profimedia

Beyoncé je v Los Angelesu otvorila turnejo Cowboy Carter Tour. Profimedia

Oboževalke Taylor Swift na Dunaju AP

Billie Eilish in visoke cene za turnejo Hit Me Hard and Soft Tour. Profimedia











Organizatorji in številni glasbeniki odgovarjajo, da so karte dostopne v predprodaji po veliko nižjih cenah. A v praksi je predprodaja pogosto omejena na imetnike določenih bančnih kartic ali tiste, ki so prednaročili denimo tudi album glasbenega izvajalca. Prav tako poidejo v rekordnem času, nakup tovrstnih vstopnic se je prelevil skoraj v šport - gre za tekmo, kdo bo prej. Večini tako preostanejo karte na sekundarnem trgu, katerih cena se začne pri 150 evrih in povzpne vse tja do neverjetnih 1300 evrov in več za nadstandardno VIP-izkušnjo. Jeza in ogorčenje gresta tudi na račun tako imenovanih dinamičnih cen vstopnic, ki so se razpasle v tujini - prvo jih je uvedlo največje podjetje za prodajo vstopnic na svetu Ticketmaster, sledila so številna druga. "Že prej je obstajala podobna oblika pri Viagogo, kjer preprodajajo vstopnice tudi po trikratni oziroma štirikratni ceni od osnovne. Posledično so dinamične vstopnice uvedli tudi organizatorji koncertov, saj jim ni preostalo drugega, ker so bili zaradi tega v finančni izgubi."

Mitja Prezelj je koncertni promotor od leta 1986. FOTO: POP TV

Dinamična cena je odvisna od povpraševanja. Na primer: če je prvotna cena karte med 50 in 80 evri, se zaradi zanimanja kupcev lahko povzpne vse tja do 200 ali 300 evrov. To pa le še povečuje razliko med megazvezdniki in ostalimi glasbeniki. "Največji so tako rekoč pobegnili, koncertov srednjega cenovnega razreda ni, gledamo samo še arenske koncerte - tistih za pet tisoč glavo množico praktično ni," izpostavlja Mitja Prezelj, organizator koncertov v Sloveniji. Pri tem se je pomembno zavedati, da ne gre več zgolj za glasbo in koncerte, pač pa za prirejanje spektaklov. "To je skoraj tako kot eksotične počitnice. Ljudje se slikajo, objavljajo na družbenih omrežjih - kdor je za karto odštel preko štiri tisoč dolarjev, si obeta dostop in privilegij," pravi Prezelj.

Drvi tudi Slovenija po poti vrtoglavih cen koncertnih vstopnic?

"Cena vstopnice je odvisna od stroškov koncerta in kapacitete. Če je izvajalec dražji, je višja tudi cena karte," pove Prezelj. Med koncerti tujih glasbenikov, ki jih je organiziral, so Green Day, Alice Cooper, Billy Idol, Slash in Bryan Adams. "Pri nas imamo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami zelo nizke cene vstopnic. Nimamo mnoštva različnih razredov, mega vipov ali dinamičnih cen vstopnic, ki se dvigajo glede na povpraševanje. Zato smo relativno poceni, posledično pa žal nimamo veliko koncertov globalnih zvezd," pojasni Prezelj in poudari, da velike zvezde terjajo visoke cene. "Cene pri nas so v določenih segmentih primerljive s tistimi na tujem trgu - recimo v ložah ali na vipu. Standardne pa so občutno nižje, gibljejo se med 25 in 45 evri. To je povprečje," pa je pojasnila Tadeja Voščun iz Eventima.

Tadeja Voščun na desni. FOTO: POP TV

Po drugi strani mora profitirati tudi glasbenik skupaj z organizatorjem dogodka - stroški pa: cena dvorane, varovanja, produkcije, oglaševanja in še kaj. "Če v Slovenijo pripeljemo nekoga, ki ima milijonski honorar, je temu primerna tudi cena," doda Voščun. V Stožicah smo v zadnjih desetih letih denimo gostili Stinga, Roda Stewarta, Andréa Rieuja, Bryana Adamsa, Malumo, OneRepublic, Iron Maiden in druge. Večina pa našo državo zaobide: premajhna kapaciteta in posledično premalo zaslužka.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Sting Miro Majcen

Rod Stewart v Ljubljani Miro Majcen

Bryan Adams Miro Majcen

Bryan Adams v Stožicah B.T.

OneRepublic v Stožicah - 10 Miro Majcen

OneRepublic v Stožicah - 12 Miro Majcen

Iron Maiden Miro Majcen













To za slovenske oboževalce pomeni obisk tujine, če želijo v živo prisluhniti določenim glasbenim zvezdam. Nekateri k sosedom - v Pulo, na Dunaj ali v Budimpešto, drugi tudi veliko dlje in za veliko več. Vstopnice za Adele, Harryja Stylesa, Taylor Swift in zvezdnike tega ranga so vredne več sto evrov. Enkratna izkušnja, zakaj je vredna tega vložka? "Predvsem zaradi občutka skupnosti. Še posebej v zadnjem času, ko se po svetu dogajajo številne grozote, je teh par ur priložnost, da pozabiš in samo uživaš - poješ in plešeš s svojim najljubšim glasbenim izvajalcem na odru. Podobno kot športni dogodki," je prepričana Melani Mekicar, televizijka, radijka in igralka, katere strast je glasba. Vsako leto obišče več koncertov v tujini, letos pa priznava, da so jo cene vstopnic zaskrbele. "Kar naenkrat je postalo normalno, da se cena vstopnic začne pri 200 evrih. Potem ti zaračunajo dodatke še spletne strani, pa zavarovanja... Za dva je to zelo drago, kaj šele za celotno družino."

Lara Tošić na levi. FOTO: POP TV

Ob zavedanju, da draga ni zgolj karta. "300 ali 400 evrov je karta, potem pa še prevoz, letalo, prenočišče, hrana... To zelo hitro nanese za eno plačo oziroma najemnino," dodaja Lara Tošić, radijka. Letos se je dokopala do kart za Bruna Marsa in Harryja Stylesa. To bo združila tudi z ogledom mest in poimenovala kar dopust. "Zdaj pri 24 letih sem dovolj stara, da si to lahko privoščim, imam svoj denar in nikogar, za katerega bi skrbela. Štirinajstletna Lara bi morala prositi starše, ki bi bili moje spremstvo - nanese in je škoda."

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Melani Mekicar. Instagram

Melani Mekicar. Instagram

Koncert Taylor Swift. Instagram

Koncert Pitbula. Instagram

Melani Mekicar. Instagram









V javno debato se vključujejo tudi številni zvezdniki - tako domači kot tuji. Med slednjimi sta strastna zagovornika nižjih cen priljubljena glasbenika Ed Sheeran in Olivia Dean, dobitnica grammyja za najboljšo novo izvajalko leta. Javno je spregovorila o norosti vrtoglavih cen in to naslovila na Ticketmasterja. "Cene, po katerih se preprodajajo vstopnice, niso le nesprejemljive, pač pa gnusne. So v popolnem nasprotju z mojimi željami kot umetnica," je zapisala in požela odobravanje svojih oboževalcev. K temu je dodala, da dostopnost glasbe v živo ne bi smela biti privilegij bogatih. Poudarila je, da ne gre zgolj za njen koncert, ampak sistematičen problem, ki ga je treba rešiti, če želi zabavna industrija ohraniti dostopnost in pravičnost koncertnih izkušenj.

Kje je meja? Bodo velika glasbena imena odslej dostopna zgolj premožni peščici?

"Predvsem se ustvarja razlika med poslušalci," je prepričan Prezelj, ki dodaja, da je to nova realnost koncertov: "Publika se segregira na različne stopnje glede na ceno karte, v sektorje. Pred leti tega nismo poznali. Še pred petdesetimi leti so bile cene vstopnic enotne, vsi smo imeli enak status. Danes poznamo do deset ali celo dvajset različnih cenovnih razredov." Manija glasbenih spektaklov se nadaljuje, kaj to pomeni za glasbo, pa je drugo vprašanje. "Meni je ta izkušnja vredna denarja. Spomin, ki ti ostane do konca življenja," zaključi Lara.