Hauser: Črpam iz ljubezni, ki mi je v navdih

Čelist Stjepan Hauser, ki se je pred leti razšel z Luko Sulićem, s katerim sta desetletje igrala v mega uspešnem tandemu 2Cellos, je zdaj na prvi samostojni turnejo Rebel with a Cello. Pred njegovim velikim zagrebškim koncertom smo z njim opravili ekskluzivni intervju.

37-letni Hauser se je z Lukom Sulićem razšel po ameriški turneji leta 2019, ko sta si vzela nekaj premora, nato pa je že naslednje leto objavil album Classic z London Symphony Orchestra ter Plays Morricone s Prague Symphony Orchestra. Lani je obelodanil album The Player, letos pa je na prvi samostojni turneji, ki jo je poimenoval Rebel with a Cello, v okviru katere bo nastopil tudi v zagrebški Areni, in sicer 25. oktobra letos.

icon-expand Hauser je na samostojni turneji Rebel with a Cello, s katero se bo 25. oktobra ustavil tudi zagrebški Areni. FOTO: Krisztian Bodis

Na albumu The Player je zbral eklektično zbirko pesmi kot so Livin' la Vida Loca Rickyja Martina, Let's Get Loud Jennifer Lopez ali Shakirina Waka Waka. "Moja vizija je, da je prvi del koncerta bolj klasičen, v drugi polovici pa se mi pridružijo orkester in pihalna sekcija, da bomo ljudi vzpodbudili k plesu. Gre za znane pesmi, ki so vsem všeč in vznemirjen sem, da jih bom lahko ponudil na način, na katerega jih doslej še nihče ni slišal. Komaj čakam, da bom lahko zanesel njihovo radost, ljubezen in energijo po svetu," je pred pričetkom turneje povedal Hauser. Več o njegovi samostojni poti, glasbi in ustvarjanju, pa si preberite v našem ekskluzivnem intervjuju! Stjepan, kako se počutite zdaj, ko si že nekaj let na samostojni glasbeni poti? Dobro se počutim. Zdaj se je začela nova avantura, novi izzivi in nov začetek. Vedno sem pripravljen na nove izzive in prav zdaj sem na svoji prvi samostojni turneji. Je biti "one man band" oz. "sam svoj šef" v nekaterih pogledih težje ali lažje, kakšni so plusi in minusi? Ko si sam svoj šef, imaš več odgovornosti, a to je cena, ki jo plačaš. To je tisto, o čemer sem sanjal vse življenje, da bom nekega dne imel to, kar se dogaja zdaj. Čeprav je zraven veliko izzivov, je najbolj pomembno, da te vsak izziv osreči.

icon-expand Hauser na koncertu v Pragi konec lanskega leta. FOTO: Krisztian Bodis

Slišali smo nekaj pesmi kot so Wicked Game, La isla bonita, Senorita, Living la Vida Loca, ali obstajajo skladbe, ki jih morda prej niste mogli "skozi", kako izbirate pesmi za priredbe, ki najdejo mesto na albumu? Ko najdem pesem, ki mi je všeč, moram najprej preveriti, ali pesem ustreza violončelu. Če se pesem ujema z glavo, potem gre zelo hitro, največkrat pa so to pesmi, ki so popularne, tako da nekako predvidevam, da bo moja priredba všeč tudi občinstvu. Vedno poskušam dodati svoj "pridih", da moje delo odraža mene. S 2 Cellos ste dosegli svetovno slavo, s čim mislite, da lahko osvojite, presenetite občinstvo, morda še bolj kot prej? Zdaj je to še večji spektakel, ker imam še bolj raznolik repertoar. Ko sva z Lukom igrala kot 2Cellos, je bil najin fokus rock glasba, v samostojni karieri pa sem dodal film, latino glasbo in nekatere druge novosti ... Dodatna razlika je, da je z mano na odru še okoli dvajset drugih glasbenikov, kar daje novo noto in razsežnost.

icon-expand Svoj najnovejši album The Player, ki ga predstavlja na tokratni turneji, je izdal lanskega septebmra. FOTO: Krisztian Bodis

Luka je postal družinski človek, ki ne želi biti preveč na turnejah, pri vas je očitno drugače. Na odru vas še vedno drži čisti adrenalin, aplavz občinstva, kaj je najpomembnejše, zakaj počnete to, kar počnete? Ravno ta odziv publike me žene, spoznanje, da lahko s svojo glasbo iz občinstva izvabljam čustva. Vse, kar počnem, počnem zaradi njih, saj brez takšne publike, ki rada posluša mojo glasbo, ne bi bil tukaj, kjer sem. Ko sem na odru, se nekako zgodi, da se energija iz občinstva vsakič znova prenese name, to je nalezljivo. Prav na ta način dobim motivacijo, da sem še boljši, kot nekakšen nov, poseben odmerek adrenalina. V preteklosti ste sodelovali z Eltonom Johnom, Zuccherom, bila ste posebna gosta na koncertu Red Hot Chili Peppers v Zagrebu, zdaj ste posneli ploščo z londonskim in praškim simfoničnim orkestrom. S kom bi še radi sodelovali ali kaj posneli? Ste že ujeli Stinga?

Resnično sem sodeloval s številnimi znanimi glasbeniki in hvaležen sem za vse priložnosti. Nikoli ne veš, kaj ti življenje še pripravlja, če se odpre možnost za kakšno novo zanimivo sodelovanje, sem vsekakor pripravljen, a za zdaj sem osredotočen na svojo turnejo. S Stingom so se dogovarjali o sodelovanju, a so se žal zapletle nekatere druge stvari. Prihodnost prinaša čudeže in veselim se vseh novih sodelovanj. Znani ste po čudovitih interpretacijah znanih skladb, ki jih imajo vsi radi – najprej vam mora biti všeč material in šele potem občinstvo – ali sploh pomislite na druge, ko ustvarite in posnamete nekaj povsem novega? Poskušam ugajati tako sebi kot občinstvu, saj koncertirate za ljudi. Rad imam ljudi in svoje občinstvo. Imam to srečo, da je to, kar rad počnem, všeč tako meni kot občinstvu, nikoli ni bilo konfliktov in upam, da bo tako tudi v prihodnje.

icon-expand "Ko sem na odru, se nekako zgodi, da se energija iz občinstva vsakič znova prenese name, to je nalezljivo." FOTO: Krisztian Bodis

Turneja se imenuje "upornik z violončelom", v čem se vidite kot upornik? Ime turneje Rebel with a Cello je z razlogom, ker sam ustvarjam glasbo, ki ni nujno klasična ali nekaj, kar bi vsi povezovali s tem instrumentom. Ko so mi rekli, da se nekaterih pesmi ne da kombinirati s čelom, sem hotel dokazati nasprotno. Zato bi rekel, da sem zato na nek način upornik, ker se ne ujemam s klasično glasbo in igram sam na instrumentu, ki je običajno del orkestra. Zasebno živim bolj umaknjeno življenje, mislim, da vso svojo energijo na odru pokažem s čelom. Potrebujem to ravnovesje, da svojo energijo usmerim na prave stvari. In kar zadeva mene kot osebo, bi rekel, da sem romantična duša. Uživam v ljubezni in mislim, da je to darilo, ki bi se ga morali veseliti vsi. To je nekaj, iz česar črpam navdih, ko pripravljam nove predstave. Približno deset let sta igrali s 2Cellos, dobili kup nagrad in že veliko ste dosegli, kakšne so vaše želje in ambicije danes, ko se počasi bližate štiridesetim? Vsako življenjsko obdobje ima svoje čare, takrat sem bil mlad, nor in zagnan, danes pa sem malo bolj resen in imam novejši pristop do glasbe. Verjamem, da vsako obdobje življenja prinaša nove izkušnje in izzive, zato skozi svojo ustvarjalnost odkrivam novo glasbo in nove možnosti.