Hauser med oboževalke metal svoje potne brisače, javnost zgrožena

Violončelist Stjepan Hauser je s svojo zadnjo objavo na Instagramu razdelil javnost na dva pola. Objavil je namreč posnetek, na katerem meče svoje potne in uporabljene brisače med vreščeče občinstvo, ki so ga večinsko sestavljale ženske. Za njegove brisače so se nekatere tudi steple.

Hrvaški zvezdnik Stjepan Hauser, sicer znan po šarmu in priljubljenosti med nežnejšim spolom, je zaradi svoje geste med zadnjim koncertom dvignil javnost na noge. Na posnetku ga namreč najprej vidimo, kako se preznojen obriše z brisačo, nato pa jo zaluča med svoje vzklikajoče občinstvo. Oboževalke, ki so sestavljale večji del občinstva, so bile seveda navdušene in glasne, ko je preznojena brisača zadela prav njih, tiste pa, ki jih ta sreča ni doletela, vseeno niso obupale. Tako je prišlo tudi do fizičnega prerivanja, da bi si izborile brisačo, ki je sekunde prej vpila znoj njihovega glasbenega vzornika.

K objavi posnetka je 37-letnik pripisal: "Na prihodnjo turnejo bom moral s seboj vzeti več brisač," kar se je delu njegovih sledilcev zdelo prav simpatično, a ne vsem. "Zelo sem razočarana nad njegovo potezo. Kot pravi gospod in kavalir, za katerega se predstavlja, bi moral med svoje občinstvo metati rože namesto preznojenih in smrdljivih brisač," se je glasil komentar le ene izmed mnogih zgroženih oboževalk, ki so se nato kar vsuli: "To je nespoštovanje žensk, ki so tvoje oboževalke", "Jaz bi mu brisačo vrgla nazaj, to je grozno obnašanje" in "Zresni se, takšnemu umetniku ne pristaja tovrstno obnašanje".

