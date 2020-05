Hauser videospot za novo skladbo posnel v jami pri Pulju

Hauser svoje gledalce rad preseneča z izborom čudovitih lokacij za svoje videoposnetke. Nova vizualna podoba skladbe je tako nastala v jami v zalivu Galebove stene pri Pulju. "Ponovno mi je uspelo najdi čudovito lokacijo ob mojem rodnem kraju. Igranje Chopinove umetnine v jami, kjer sem bil obkrožen s pravljično svetlobo, barvami in zvokom, so ustvarili nov občutek intimnosti v glasbi. Mislim, da smo vse to uspeli ujeti tudi v videu," je povedal Hauser, ki je režijo zaupal Medvid produkciji.

V čakanju na začetek svetovne turneje po izidu samostojnega albuma Classic, ki je v preteklem mesecu presegel 10 milijonov prenosov, Hauser redno objavlja videospote, s katerimi želi svojim poslušalcem polepšati dneve v izolaciji. Prav zato je tudi 27. aprila poskrbel za novo presenečenje in v popolnoma prazni puljski Areni pripravil solo nastop Alone Together in ga je posvetil vsem, ki se vsak dan borijo proti koronavirusu.