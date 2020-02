Hauser predstavlja prvo pesem s samostojnega albuma

Stjepan Hauser, ki sestavlja dvojec 2CELLOS, predstavlja dolgo pričakovan prvi samostojni album Classic, izid katerega je pospremila tudi pesem Air on the G String (J. S. Bach). Za pesem je posnel tudi videospot.

Hauser predstavlja samostojni album Classic. FOTO: Profimedia

Stjepan Hauser je s 2CELLOS že obiskal največje koncertne dvorane v številnih metropolah, tokrat se po izidu albuma Classic sam odpravlja svetovno turnejo. Za album je glasbenik skrbno izbral svoje najljubše klasične skladbe in jih aranžiral prav za igranje na violončelo. "Na albumu so najlepše in najbolj romantične melodije klasične glasbe. Izbrana dela največjih skladateljev so odigrana na najbolj romantičnem instrumentu," je o albumu povedal Hauser. Album je bil posnet ob spremljavi Londonskega simfoničnega orkestra, pod produkcijo pa se podpisujeRobin Smith.

Prav posebno pozornost pa je Hauser posvetil Mozartu, ki je ustvaril veliko čudovitih melodij, tako da je bilo izredno težko izbrati, katero bo umestil na album. Talentiran glasbenik se je odločil za čutne stavke iz Concerto for Clarinet, Piano Concerto No. 21', in Lacrimosa iz Mozartovega Requiema.

"To je vse kar svet potrebuje – čudovite melodije, ter glasbo z dušo in srcem … z izvedbo na violončelu," je povedal Hauser in nadaljeval: "Počutim se, da je moja misija osrečevanje ljudi z glasbo, ker je svet izgubil rdečo nit. Upam, da se lahko dotaknem čim več ljudi. S strastjo, ki je bila prisotna skozi celotno ustvarjanje albuma nam lahko uspe."