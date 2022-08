HAUSER s priredbo skladbe Jennifer Lopez najavil nov album

Kot prejšnji Livin' La Vida Loca' in 'Quizás, Quizás, Quizás' s priznano ameriško violinistko Caroline Campbell je tudi Let's Get Loud nabita z energijo in mojstrsko instrumentacijo kralja violončela, Stjepana Hauserja .

Gre za inovativno predelavo plesne himne Jennifer Lopez z ognjenimi rogovi, kinetičnimi tolkali in hipnotičnimi melodijami violončela. ''Ta pesem je tako polna duha – te najpomembnejše latinske strasti,'' pravi HAUSER in dodaja: " Vključili smo veliko klasičnih elementov, ki jih ne boste našli v izvirni različici, vendar ima še vedno tisto pravo energijo glasbenikov, ki se pri izvajanju skladbe zabavajo. "

Na novi plošči HAUSER sledi stopinjam svojih junakov in postane medgeneracijska legenda. Po neverjetnem 10-letnem delovanju kot polovica skupine 2CELLOS HAUSER vstopa v novo dobo kot solo umetnik in ustvarjalec vizualnega koncepta The Player , pri čemer s svojo inovativno glasbeno sposobnostjo in neustavljivo karizmo oboževalcem po vsem svetu nosi nov val glasbe za violončelo.

The Player , album, na katerem HAUSER-ja spremlja češki simfonični orkester pod vodstvom Stevena Mercuria , spretno združuje sodobne hite z brezčasnimi klasikami v njegovem razpoznavnem stilu. Umetnik, ki spreminja žanre, je našel globoko spoštovanje do starega Hollywooda in klasičnih rock'n'roll velikanov, kot sta Elvis in Dean Martin , ki sta navdihnila velik del njegovega novega sloga.

HAUSER, ki je zaradi svojih očarljivih nastopov v živo cenjen po vsem svetu, je že nastopil na odrih v več kot 40 državah po vsem svetu (vključno z zgodovinskimi prizorišči, kot sta newyorški Radio City Music Hall in londonski Royal Albert Hall) in si odre delil z izvajalci, kot so Andrea Bocelli in Red Hot Chili Peppers. Nastopil je celo v Vatikanu ter se pojavil v številnih televizijskih oddajah, vključno z The Bachelorette, Today Show, Good Morning America, Ellen, The Late Show with Stephen Colbert, CNN en Español, pa tudi v športnih oddajah.

HAUSER-jev uspeh sega daleč onkraj njegove vedno večje baze oboževalcev in več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih. Z več kot tremi milijardami avdio in video pretokov je hrvaški glasbenik fenomen, ki cveti z interakcijo z občinstvom. Ima sposobnost združevanja in navdihovanja generacij ljubiteljev glasbe. ''Čelo ima univerzalen jezik, ki ga razume vsak,'' zatrjuje. "Želim ustvarjati glasbo, ki nas vse združuje, da slavimo dar glasbe in začimbo življenja," še dodaja priznani glasbenik.